A indústria do futuro

Do Diário do Grande ABC



24/05/2021 | 23:59



Comemora-se hoje o Dia da Indústria no Brasil e a data se torna ainda mais oportuna para a abordagem de assunto extremamente delicado, mas que vem sendo negligenciado na região. Vice-governador paulista e secretário de Estado de Governo, Rodrigo Garcia tocou, em entrevista concedida a este Diário e publicada ontem, em ponto crucial sobre o futuro econômico do Grande ABC. A indústria automobilística tradicional perde espaço, na medida em que o motor movido a combustível fóssil vai sendo substituído por tecnologias mais modernas, sem que as sete cidades se mobilizem para encontrar um modelo que a substitua à altura.

Ao ser questionado sobre a transformação do perfil econômico da região pelo editor de Política, Raphael Rocha, o vice-governador relembrou da pujança trazida pelas montadoras e falou sobre a necessidade de se pensar no futuro. “Não tenho dúvida de que o Grande ABC tem capacidade de se reinventar”, declarou Rodrigo Garcia, provavelmente querendo evitar qualquer tipo de descortesia. Ele certamente sabe que as sete cidades estão atrasadas no debate.

Na sequência, o vice-governador deu o caminho das pedras para que a região comece a discutir o assunto, citando as universidades como indutoras do processo. Palmas para Rodrigo Garcia. O leitor do Diário é testemunha das inúmeras vezes em que este jornal, inclusive aqui mesmo neste espaço, defendeu exatamente a importância das faculdades no debate. A solução para a troca da matriz socieconômica do Grande ABC pode estar sendo discutida nas salas de aulas universitárias, mas, infelizmente, ficam restritas ao ambiente acadêmico.

Já passou da hora de as entidades de classe do segmento produtivo, especialmente a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), chamarem a sociedade civil organizada para discutir a região pós-indústria automotiva tradicional. O futuro sustentável do Grande ABC depende deste debate, que deve ser iniciado imediatamente.