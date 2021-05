Futebol e política em campo em Mauá

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/05/2021 | 00:01



Foi convocado para esta semana o conselho arbitral do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o quarto nível do futebol estadual. E os dois representantes de Mauá, casos de Grêmio Mauaense e Mauá FC, publicaram em suas redes sociais que – ao menos nos bastidores – estão trabalhando intensamente. A Locomotiva saiu na frente do conterrâneo e publicou uma foto da visita do presidente Marcos Capuano, o Quinho, ao prefeito Marcelo Oliveira (PT). O que mais chamou atenção no registro foi a presença quase que majoritária da cor vermelha na camisa que seguravam – coincidência, ou não, a mesma do partido do chefe do Paço –, situação que alertou os torcedores, afinal, o clube tem o azul e o branco como cores oficiais. Também participou do encontro o jornalista e historiador Daniel Alcarria. No Facebook do Grêmio, a imagem estava acompanhada de texto que explicou o encontro. “Juntos discutiram o futuro da agremiação mauaense no Campeonato Paulista para a temporada 2021, visando o acesso.” Ainda sobre o registro, vale menção a uma camisa do Corinthians toda autografada e emoldurada no gabinete do gestor municipal.

No dia seguinte, o Mauá FC foi quem postou foto do presidente Vagner Tegi junto ao prefeito Marcelo e ao secretário de Esportes, José Luís Ferrarezi (PT), em visita à sede da FPF (Federação Paulista de Futebol). Segundo informações publicadas pelo Índio, o presidente da entidade gestora do futebol estadual, Reinaldo Carneiro Bastos, confirmou que a cidade será novamente sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior, assim como aconteceu em 2020. “Bastos garantiu que o Mauá Futebol é uma grande e boa surpresa e que, apesar de recente, o time tem se destacado pelo profissionalismo e competência. Bastos falou da importância do Mauá Futebol e garantiu que a cidade será uma das sedes da próxima edição da Copinha em 2022. Para o presidente da Federação, graças ao excelente trabalho realizado na última Copinha (2020) pelo Mauá Futebol, o município agora terá destaque na escolha das sedes. A visita é uma das ações de incentivo ao esporte promovidas pelo time. A aproximação da cidade com a FPF, através das figuras do prefeito e do secretário de esporte, é fundamental para que Mauá tenha destaque a nível estadual.”

Vamos aguardar o quanto estas movimentações políticas vão beneficiar de alguma forma a dupla mauaense. Seja como for, deu para perceber que ambos os clubes têm diálogo com a Prefeitura, o que pode ser bastante significativo, ainda mais porque o Estádio Pedro Benedetti é municipal.

CAÇULA

Os times de Mauá poderão ter ainda uma grata companhia regional na Segundona deste ano: o Clube Atlético Desportivo Ribeirão Pires corre contra o tempo para finalizar as obras no estádio do Centro Esportivo Vereador Valentino Redivo, na Vila Gomes. Aliás, gostaria publicamente de agradecer ao Imperador pela confiança em mim depositada. Afinal, fui um dos consultados pelo clube para saber como montar e equipar as cabines de imprensa da praça esportiva. Fiquei realmente muito feliz. Afinal, não consigo esconder a identificação com o local, que tem acesso pela Rua Sebastião Vayego de Carvalho, via que com muita alegria homenageia meu saudoso avô.

AÇÃO E REAÇÃO

Há algumas semanas a torcida do Santo André vem encampando campanha para que a diretoria resgate jogadores com identidade com o clube para a disputa da Série D. O principal argumento dos fãs ramalhinos é que foi justamente identidade que faltou ao elenco que vestiu a camisa do clube no Paulistão deste ano – e flertou com o rebaixamento até a última rodada. E não é que ontem os dirigentes atenderam o pedido e trouxeram de volta o atacante Nunes (aquele!), de 39 anos?! Grata surpresa, ainda mais porque o jogador – que disputou o último Campeonato Carioca pelo Resende-RJ – já disse mais de uma vez que torce pelo Ramalhão, clube que o revelou em 2003, com o qual tem muita história e é o nono maior artilheiro, com 33 gols marcados. Seja bem-vindo de volta, goleador!

ALÍVIO TRICOLOR

Ontem tive de ir até São Caetano e fui reparando nos caminhos de ida e volta que o título do Campeonato Paulista conquistado pelo São Paulo, domingo, fez com que os torcedores resgatassem do armário suas camisas. Coincidência ou não, o que mais vi foi são-paulino com vestimentas das décadas de 1990 e 2000 – facilmente identificáveis em razão de patrocínios daquelas épocas. Talvez o longo jejum de troféus tenha feito com que os fãs deixassem de adquirir produtos mais atuais, ou então pode ter sido apenas coincidência. Seja como for, troféu mais do que merecido ao clube do Morumbi, que levou o Paulistão mais a sério e foi amplamente superior ao Palmeiras nos 180 minutos das finais. Eu, que era crítico da contratação do técnico Hernán Crespo, devo admitir: o argentino tem estrela e sabe o que faz!