Márcio da Farmácia vai ao gabinete de Filippi no Paço

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



25/05/2021 | 00:23



O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) esteve ontem no gabinete do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT). O encontro foi registrado e divulgado pelos dois políticos nas redes sociais.



Oficialmente, o motivo da reunião foi atribuído a discussões sobre a execução de emendas enviadas pelo parlamentar à cidade. “Foi um encontro para tratar de série de recursos que eu destinei para Diadema, na ordem de R$ 5 milhões neste ano. Eu abri um diálogo com ele (Filippi) para executar as obras e para evitar qualquer discussão de briga partidária. (A intenção foi) Demonstrar para ele que eu acabei não estando na campanha dele, mas que não sou adversário da população”, disse Márcio, ao Diário.



O encontro da dupla, porém, chamou a atenção da classe política. Eleito deputado estadual em 2018 com o patrocínio do governo do prefeito Lauro Michels (PV), Márcio se afastou politicamente do verde no último ano da gestão e não apareciam juntos publicamente. O principal motivo para o racha foi o fato de Márcio rejeitar o desejo de Lauro em lançar o parlamentar como seu candidato à sucessão, na eleição do ano passado. O deputado, porém, subiu no palanque de Pretinho do Água Santa (DEM), prefeiturável governista escolhido como ‘plano B’ e que ficou em quarto lugar na disputa.



Nas redes sociais, Márcio e Filippi aparecem se cumprimentando. Filho do parlamentar, o vereador oposicionista Márcio Júnior (Podemos) também participou do encontro. “Hoje (ontem) recebi a visita do deputado estadual Márcio da Farmácia para discutirmos ações que podem beneficiar nossa cidade”, publicou Filippi em suas redes sociais.



Segundo Márcio, o encontro foi idealizado pelos dois recentemente, durante os debates com o governo do Estado sobre a manutenção do posto do IML (Instituto Médico-Legal) no município. “Também tratamos de demandas represadas e que quero atuar para tirá-las do papel, como a vinda da Rede Lucy Montoro”, disse Márcio. O encontro ocorre a pouco mais de um ano das eleições. Márcio já avisou que disputará a reeleição. O petismo, por outro lado, lançará seus próprios nomes nas disputas por vaga à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa: os vereadores Orlando Vitoriano e Josa Queiroz.