Fora do governo, Atila inaugura obra

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/05/2021 | 00:20



Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (SD) foi ontem a uma praça de esportes na Vila Feital para inaugurar a obra. A despeito de não estar na cadeira há quase cinco meses, o ex-chefe do Executivo reuniu alguns líderes da comunidade local e gravou vídeo. “Iniciamos a obra durante nosso governo, uma obra importante. O espaço estava abandonado, era a antiga pista de esportes radicais. Estamos aqui terminando uma grande obra”, comentou Atila, como se ainda fosse prefeito. “Quem tem compromisso começa e termina (o projeto). Não importa se venci ou não (a eleição). O que importa é entregar obra. Quem pratica esportes gasta menos com remédio. E seguirei aqui, no olho no olho com o povo”, bradou. Atila deve ser candidato a deputado estadual no ano que vem.

Contrato

Tem chamado atenção o volume financeiro que o governo de Santo André passa para a LBGS Grupo de Serviços Ltda. Em acordos vinculados à Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) para fornecimento de refeições hospitalares, a empresa com sede na Rua Araçatuba, em Santo André, recebeu R$ 6,6 milhões entre janeiro e abril. Os números são do Portal da Transparência mantido pela própria Craisa. A firma é comandada por Guilherme da Silva Bonadio, que, segundo registro da Junta Comercial, participa do quadro societário de outras quatro empresas – Centro Comercial Mundo Car, Estação Mauá Posto, GBS Participações e Hyperfarma Distribuição e Serviços. O contrato envolve serviços prestados à Secretaria de Saúde de Santo André, liderada por Márcio Chaves (PSD).

Saudades do meu ex – 1

A inauguração da Emei Cleide Rosa Auricchio, no bairro Santo Antônio, reuniu, como há tempos não se via, boa parte da classe política de São Caetano. Durante a atividade, não foram poucos os secretários que pararam José Auricchio Júnior (PSDB) para conversar e fazer questão de dizer que sentia falta do tucano. Uma das mais saudosas era Marisa Catalão, secretária de Assistência e Inclusão Social.



Saudades do meu ex – 2

Atual prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) observou in loco várias das falas saudosistas de seus auxiliares. Mas resolveu levar a situação na brincadeira. No discurso, disse que iria chamar todos os secretários para uma reunião exclusiva sobre o assunto. Arrancou risos de todos os presentes. Também no discurso, fez questão de exaltar o trabalho de Auricchio e reforçar que todos estão em um só grupo.



Diretora de licitações

O prefeito Tite Campanella (Cidadania), de São Caetano, confirmou mudanças já anunciadas por este Diário no primeiro escalão, com a efetivação de Silvia de Campos como secretária de Governo e de Caio Lessio Previato como titular de Planejamento e Gestão. Previado, que era diretor de licitações, será substituído por Carolina Morales Bernardino na função.



Aplausos

O vereador Ricardo Alvarez (Psol), de Santo André, aprovou moção de aplausos ao ex-boxeador Servílio de Oliveira, que conseguiu na Justiça Federal sua reinserção em lista de personalidades negras da Fundação Cultural Palmares.



Articulador

Secretário de Cidadania e da Pessoa com Deficiência de São Bernardo, o vereador licenciado Pery Cartola (PSDB) tem, definitivamente, atuado a favor do deputado federal Alex Manente (Cidadania). Seu nome foi até cogitado para concorrer a deputado estadual, mas ele negou a empreitada neste momento. Ele está engajado em articular uma dobrada para Alex – a bola da vez é uma parceria com o suplente Fábio Telles (PRTB). Toda articulação de olho em 2024: Pery busca se viabilizar como vice de Alex, caso o deputado concorra à Prefeitura.