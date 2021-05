São Bernardo FC busca empate e segue vivo na busca pelo acesso

Dérek Bittencourt

24/05/2021 | 22:10



O São Bernardo FC desafiou o time a ser batido na Série A-2 do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha, o Oeste só havia perdido um jogo em 17 disputados. E ontem, no Estádio 1º de Maio, a equipe de Barueri provou o motivo da campanha tão boa. Com uma equipe muito bem postada e organizada, fez com que o Tigre se desdobrasse para criar oportunidades no primeiro jogo semifinal. Para piorar, os visitantes saíram na frente do placar. Porém, na base da individualidade os são-bernardenses empataram, com Gionotti, grande destaque do Aurinegro.

Com o resultado, novo empate na quinta-feira, às 21h, na Arena Barueri, leva para os pênaltis a definição de quem avança para a final e fica com a vaga na elite do futebol paulista. Já o time que vencer no tempo normal, está automaticamente classificado para a decisão e promovido à Série A-1.

O técnico Ricardo Catalá promoveu alterações na equipe, abrindo mão do time com dois pontas e congestionando o meio de campo. Ao mesmo tempo, Thiago Primão e Gionotti eram os responsáveis pela criação das jogadas. Habilidoso, Gio foi o diferencial do Tigre, com dribles desconcertantes. Já o adversário era sempre muito perigoso nas tentativas pela bola parada.

Depois de uma primeira etapa sem grandes emoções, o segundo tempo foi mais animado. Sobretudo quando, aos 23, após cobrança de escanteio, Pará não acompanhou Victor Lisboa e o zagueiro abriu o placar. O São Bernardo FC partiu em busca do empate e alcançou. Aos 40, Gionotti fez linda jogada individual e ganhou o escanteio. Após a cobrança, Patrick ajeitou e Gio pegou de primeira: 1 a 1.

"Temos que trabalhar junto com a comissão os nossos erros para buscarmos essa classificação lá, está em aberto", disse o goleiro do Tigre, Gabriel Gasparotto.