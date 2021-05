Do Dgabc.com.br



25/05/2021 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo entregou ontem a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Aluísio de Azevedo. Localizada no Jardim Calux, a unidade de ensino passou por amplo processo de reforma e ampliação para atender à comunidade escolar da região em período integral, dentro do Programa Educar Mais. A intervenção demandou R$ 18,5 milhões em investimentos provenientes do Tesouro Municipal.

Durante visita à unidade de ensino, o prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou que a Emeb estava com obras paralisadas desde 2013 e que, para a retomada das intervenções, foi necessário realizar nova licitação, além de diagnóstico para avaliar os danos causados à estrutura devido aos anos de abandono.

A reforma e ampliação da Emeb tiveram início no fim de 2019 e foram concluídas em dezembro de 2020. “Optamos por adiar a entrega, porque não fazia sentido inaugurar uma escola sem aulas presenciais, por conta da pandemia. A partir da retomada gradual das atividades, pudemos dar vida a esse prédio, além de zerar a fila de espera por creche nessa região”, ressaltou o chefe do Executivo. No total, a unidade de ensino conta com 529 alunos matriculados na educação infantil (com idade entre zero e 5 anos), além de 58 profissionais da educação, 15 colaboradores da equipe de limpeza e três cozinheiras.

“A partir das melhorias realizadas, teremos enorme ganho para a comunidade com a implantação do período integral para todas as crianças da escola. No total, temos 26 Emebs dentro do Programa Educar Mais, que oferece desde ensino de robótica até o segundo idioma para nossos estudantes. É mais um sonho concretizado, um momento histórico”, destaca a secretária de Educação, Silvia Donnini.

As intervenções executadas contemplam desde recuperação e adequação dos dois edifícios já existentes como ampliação da estrutura, com a construção de mais um prédio, contendo quatro bibliotecas interativas, 18 salas de aulas, quatro berçários com lactários, dois ateliês, brinquedoteca, anfiteatro, playground, parque e tanques de areia, sala de informática, duas salas especiais, jardins, refeitório e cozinha, pátios internos e externos, sala dos professores, administração, estacionamento, sanitários, vestiários para funcionários e área técnica para elétrica e hidráulica. O projeto também conta com rampa de acessibilidade e elevadores, além de paisagismo e pintura.