Do Dgabc.com.br



25/05/2021 | 00:01



A Prefeitura de Santo André iniciou ontem a Campanha do Agasalho 2021 e a Operação Inverno. A iniciativa é parceria do FSS (Fundo Social de Solidariedade) com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, e tem como objetivo arrecadar roupas, calçados e cobertores, que serão distribuídos para comunidades e 111 entidades sociais do município. Em 2020 a ação resultou na arrecadação de 150 mil peças.

“Quando o assunto é solidariedade nossos munícipes seguem batendo recordes e nos surpreendendo com toda essa demonstração de cuidado e carinho com o próximo. A importância destas doações é grande, principalmente para as pessoas que mais precisam e passam dificuldades ainda maiores neste tempo de pandemia”, destacou a primeira-dama e presidente do FSS, Ana Carolina Barreto Serra.

Os pontos de arrecadação estão distribuídos pela cidade e podem ser conferidos no site https://www2.santoandre.sp.gov.br. Entre os locais disponíveis para fazer doação estão as lojas solidárias, localizadas nos shoppings do município.

A Operação Inverno, organizada pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, concentra equipes de abordagem social no Centro Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua), que após as 18h circulam pela cidade, para que as pessoas em situação de rua possam ser sensibilizadas e direcionadas aos abrigos.

“Tem gente de grupo de risco pelas ruas, como idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, e os cuidados são muito importantes para o controle da pandemia junto a esta população. Graças a este olhar intersecretarial da Operação Inverno é que estamos conseguindo cuidar de nossa gente, principalmente desta parcela mais vulnerável, que tem nas ruas a sua moradia”, afirmou o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.

Atualmente Santo André conta com 180 vagas em abrigos, podendo ser ampliada esta oferta em caso de necessidade, por meio de espaços emergenciais. Todos os moradores de rua que aceitam os serviços da assistência social recebem atendimento técnico, espaço para banho e higiene pessoal, alimentação, agasalhos e local para pernoite com camas e cobertores.

A cidade conta também com abrigo destinado a pessoas em situação de rua e que são do grupo de risco da Covid, onde os usuários que desejarem estadia permanente são direcionados. O alojamento especial está montado no Estádio Bruno Daniel.

Os munícipes podem ajudar informando a Prefeitura caso encontrem pessoas em situação de rua. Basta ligar para os telefones 4427-6207 ou 4432-2182, de segunda a sexta, das 8h às 17h. O serviço atende 24 horas pelos números 94734-7319 e 94715-0052. Outra opção é o COI (Centro de Operações Integradas) pelo telefone 199. A Operação Inverno acontece até o fim de setembro.