Do Dgabc.com.br



25/05/2021 | 00:01



A Braskem anuncia a distribuição, entre maio e junho, de 8.614 cestas básicas e cerca de 3 toneladas de hortifrúti às comunidades e associações situadas nas proximidades do Polo Petroquímico do Capuava. Dentre as entidades beneficiadas, cinco são de Mauá, sete de Santo André e três ficam na Zona Leste de São Paulo, cidades diretamente afetadas pelo empreendimento.

Segundo Flávio Chantre, gerente de relações institucionais da Braskem, a expectativa é que mais de 17,2 mil pessoas sejam beneficiadas, entre maio e junho, com a ação da companhia. “Infelizmente a pandemia da Covid-19 segue ativa, impactando nosso cotidiano e interferindo diretamente na situação socioeconômica da população. Temos um papel importante de zelar pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, especialmente das que estão no entorno das nossas instalações, e isso deve ser ainda mais reforçado em um momento de crise”, afirma o gerente.