Do Dgabc.com.br



25/05/2021 | 00:01



Moradores do Grande ABC podem doar sangue quinta e sexta-feira em um posto que será montado no Atrium Shopping, em Santo André. A ação, coordenada pelo projeto Amorsedoa, visa contribuir com a Fundação Pró-Sangue, que vem fazendo seguidos apelos para a comunidade, já que os hemocentros estão com estoques de bolsas de sangue baixos e a situação tende a piorar nos próximos meses com a iminência de uma terceira onda da pandemia.

A estrutura será montada no piso 1 do empreendimento. É necessário estar bem de saúde e, neste momento de pandemia, também há a precaução de não ter apresentado sintomas respiratórios e febre nos 30 dias anteriores. Além disso, em caso de contato com pacientes já testados positivo para Covid-19 ou com sintomas, é preciso esperar no mínimo 14 dias para doação.

As pessoas que tiverem entre 16 e 69 anos e pesar pelo menos 50 kg podem fazer a doação e o agendamento on-line por meio da plataforma Sympla (www.sympla.com.br). As vagas são limitadas