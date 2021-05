Marcada para outubro, 34ª edição da Casacor SP será montada em novo endereço

24/05/2021 | 19:20



A edição paulistana da Casacor, reconhecida como a mais completa mostra de design de interiores e paisagismo das Américas, está de malas prontas. Após mais de uma década batendo ponto no Jockey Club de São Paulo, o evento, em 2021, será montado (as obras já começaram) em um novo espaço, o Parque Mirante, que integra o complexo do Allianz Parque. A ideia é que o evento volte a ser itinerante pelos próximos cinco anos.

Programado para ocorrer este ano entre os dias 28 de setembro e 15 de novembro, a mostra marcará a estreia da nova locação, que terá capacidade para cerca de 2 mil pessoas. Para a Casacor, serão 9 mil metros quadrados de área construída, no rooftop do prédio e em mais um andar, que irão abarcar com cerca de 60 ambientes assinados pelos principais nomes da arquitetura brasileira e jovens talentos.

O tema da 34ª montagem - que foi cancelada em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus - será A Casa Original, que sinalizava o mal estar provocado pelo excesso, pela exaustão digital e pela ansiedade, e propõe um retorno às origens, buscando na terra, na ancestralidade e na simplicidade o equilíbrio entre o passado e o futuro. Um mote, diga-se, bastante atual, depois que a pandemia trancou boa parte das pessoas em casa e promoveu reflexões sobre o mundo contemporâneo.

Para marcar a estreia no novo espaço, a Casacor e a Casa Darwin, agência responsável pela campanha de lançamento da mostra, convidaram o artista plástico Felipe Morozini, famoso pelas frases pintadas na região do Minhocão, para recriar sua obra "Eu Serei Outro Lugar" na cobertura do Parque Mirante. Com 3.000 m², a mensagem, que demorou dois dias para ser pintada, ainda deve sofrer intervenção do artista durante a mostra.

No período que se decorreu a 33ª e 34ª edição do evento, como forma de minimizar o hiato gerado pelo cancelamento da mostra em seus moldes originais, em outubro, a Casacor tirou do papel o projeto Janelas, que espalhou vitrines por todo o País, algumas em espaços públicos, dentro de contêineres, com ambientes inspirados na era pós-pandemia, montados por profissionais convidados.