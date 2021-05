Auricchio diz que recorrerá ao STF se sofrer revés no TSE

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



24/05/2021 | 17:42



Ex-prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) avisou que recorrerá ao STF (Supremo Tribunal Federal) caso o plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeite recurso movido por sua defesa contra a decisão de anular seus votos na eleição do ano passado.

Durante inauguração da Emei Cleide Rosa Auricchio, no bairro Santo Antônio, no fim de semana, o tucano evitou comentar sua situação jurídica, mas reconheceu que, se o revés for registrado, ele vai acionar o Supremo.

“Processo só vou comentar quando tiver trânsito em julgado. Vamos aguardar, depois do pleno e de embargos. A sinalização é boa (para reversão). O Tite (Campanella, Cidadania, prefeito) tem feito trabalho à altura, correspondido do ponto de vista técnico, político e pessoal com o coletivo do grupo. É decisão coletiva. Os pilares estão bem sustentados: administrativo, político, legislativo”, discorreu Auricchio. Questionado sobre sua expectativa de quando pode haver um desenrolar do caso, sintetizou: “Não há prazo. A Justiça Eleitoral não tem prazo. Sei que cabe recurso também no STF. E, naturalmente, usarei (se for necessário)”.

Auricchio foi o mais bem votado na eleição ao Palácio da Cerâmica no ano passado, com 42 mil votos, mas viu o desempenho anulado pela juíza Ana Lucia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano, sob alegação que o tucano havia sido condenado por captação irregular de doação eleitoral em 2016. O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) ratificou a decisão de primeira instância e, por isso, Auricchio não tomou posse – Tite Campanella, como presidente da Câmara, é prefeito de São Caetano desde o dia 1º de janeiro.

A mais recente movimentação no TSE sobre o episódio foi a rejeição de recurso por parte do ministro relator do caso, Luis Felipe Salomão. Auricchio recorreu ao pleno – são sete ministros que analisarão os documentos, sem prazo para ingresso na pauta. “É o tempo, e os sete ministros-juízes, incluindo o relator, que embora tenha dado voto monocrático é factível de mudança. Tempo não tem na legislação eleitoral prazos definidos”, considerou Auricchio.

PARRA

Auricchio não escondeu o descontentamento com a postura do ex-vereador Edison Parra (Podemos), que anunciou apoio ao ex-vereador Fabio Palacio (PSD) em eventual nova eleição na cidade. Parra sempre foi ligado ao auricchismo. “É lamentável. Não é aceitável, mas compreensível. Acho tão lamentável.”