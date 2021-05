Daniel Paulista afirma ter desejo realizado ao assumir o comando do Guarani

24/05/2021 | 17:35



Anunciado no último domingo, Daniel Paulista foi apresentado na tarde desta segunda-feira como novo treinador do Guarani e depois comandou seu primeiro treinamento já de olho na estreia no Campeonato Brasileiro da Série B.

Natural de Ribeirão Preto, Daniel Paulista disse que era seu desejo trabalhar no futebol paulista - comandou apenas Boa Esporte-MG, Sport e Confiança-SE - e no Guarani. A vontade de defender o clube alviverde vinha desde a época de jogador, mas isso não foi possível.

"Sou do interior de São Paulo. Quando garoto, em Ribeirão Preto, tinha o sonho de chegar nas categorias de base do Guarani, que era referência naquele momento. Não consegui, não vesti a camisa quando jogador, mas agora estou tendo esse privilégio de comandar o Guarani. É um desejo que vem desde infância", disse Daniel Paulista.

Em sua apresentação, o treinador foi questionado sobre a necessidade de reforços e, apesar de não entrar em maiores detalhes antes de conhecer melhor o elenco, reconheceu que contratações precisarão ser feitas. Após o Paulistão, a diretoria anunciou apenas o zagueiro Carlão, ex-Mirassol.

"Desde o início das conversas, a gente monitorou o elenco. O Guarani tem bons jogadores. Lógico que para uma Série B, com os objetivos que o Guarani tem, contratações pontuais podem acontecer. O Guarani está sempre no mercado. Fazer avaliação do que a gente tem em mãos, acreditar no potencial dos nossos jogadores", finalizou o treinador.

A estreia do Guarani na Série B do Brasileiro será já nesta sexta-feira, contra o Vitória, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.