Ainda vivendo o luto pela perda do marido, Rainha Elizabeth II continua chateada com príncipe Harry

24/05/2021 | 17:10



Parece que as recentes polêmicas da realeza britânica estão longe de chegar ao fim. Ainda vivendo o luto pela perda de seu marido, fontes do Daily Mail afirmam que a Rainha Elizabeth II está super chateada com príncipe Harry. Além das declarações polêmicas durante a entrevista com Oprah Winfrey, a monarca também ficou abalada ao saber o que o neto estava dizendo sobre sua criação na realeza.

A rainha Elizabeth está muito chateada com o que Harry disse, em particular com os comentários sobre o príncipe Charles, nos quais ele disse que seu pai não entende nada devido à maneira como foi criado.

Recentemente, em sua série documental The Me You Can't See, o Duque de Sussex afirmou que Charles não o apoiou após a morte de sua mãe, Diana, e nem quando Meghan Markle estava deprimida.

Meu pai costumava me dizer quando eu era mais jovem: Bem, foi assim para mim, então vai ser assim para você.

Apesar de tudo, o jornal afirma que Charles ainda tem esperança de se reconciliar com o filho caçula.

Morte de príncipe Philip

Com quase 74 anos de casamento, a rainha e o príncipe Philip pareciam estar vivendo um conto de fadas. Apesar das adversidades do relacionamento, uma amiga de longa data da monarca disse que o Duque de Edimburgo era um verdadeiro gentleman e que adorava levantar a autoestima da esposa.

Em entrevista para a edição de julho da Tatler, Lady Prudence Penn, que também já trabalhou como dama de companhia da rainha-mãe, disse:

- Em minha opinião, o Duque de Edimburgo foi um consorte enviado dos céus para Sua Majestade em todos os sentidos. [...] Eu adorava a maneira como ele aumentava o ego da rainha, dizendo a ela como ela ficava linda no caminho para um noivado.

A senhora de 95 anos de idade relembra com carinho das vezes em que teve contato com Philip e conta que ele sempre foi muito preocupado e curioso.

- Ele era um dos homens mais práticos que já conheci. Ele estava intensamente interessado em tantas coisas, sempre curioso para saber mais e, se possível, fazer melhorias.

Para Penn, o Duque de Edimburgo era muito parecido com príncipe Albert

- Qualquer tarefa que ele assumiu, ele assumiu com entusiasmo e habilidade. De muitas maneiras, sempre achei que havia grandes semelhanças entre ele e seu predecessor, o príncipe Albert, o príncipe consorte. Na verdade, eu disse isso a ele na época e ele criticou. Eu acho que eu estava certo.