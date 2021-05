Água Santa vence Rio Claro por 2 a 0 na ida pela semifinal da A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/05/2021 | 16:56



O Água Santa está a um passo de voltar à elite do futebol estadual. Na tarde desta segunda-feira, 24, o Netuno visitou o Rio Claro, no Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, e venceu por 2 a 0, em confronto de ida pela Série A-2 do Campeonato Paulista. Assim, pode até perder o jogo da volta, quinta-feira, no 1º de Maio, que ainda assim garante a promoção à Série A-1 e a classificação para a final do torneio.

O técnico Sérgio Guedes armou o Água Santa com o que tinha de melhor. E o representante de Diadema soube bem controlar as ações e criar oportunidades de gol. E foi a partir de uma jogada individual de Luan Dias que a bola rebateu, chegou até Lelê, que rolou para Renato Júnior mandar no ângulo de Rafael Pascoal: 1 a 0.

Na segunda etapa, o Rio Claro partiu mais para o ataque e impôs mais dificuldade ao Netuno. Tanto que, aos 28 minutos, Tauã acabou expulso por cometer falta em Jair, que partia com liberdade em direção ao gol defendido por Oliveira. Apesar da pressão do time do Interior, foi o Água Santa quem encontrou as redes. Aos 48, o árbitro de vídeo confirmou pênalti de Alysson sobre Bambam, que foi para a cobrança e converteu: 2 a 0.

"Ainda não ganhamos nada. Temos o jogo de volta", declarou Bambam ao SporTV após o apito final.