8 pousadas perto de São Paulo e Rio de Janeiro para viajar no Corpus Christi

Programado para quinta-feira, 3 de junho, o feriado de Corpus Christi é uma boa oportunidade para cair na estrada e curtir cidades do interior do Brasil. O Rota de Férias preparou uma lista com sugestões de pousadas em cidades próximas a São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Abaixo, confira detalhes de cada uma delas e veja dicas para viajar no Corpus Christi.

Viajar no Corpus Christi: opções perto de São Paulo

Pousada Recanto dos Sonhos (Campos do Jordão)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada Recanto dos sonhos (@pousada.recantodos_sonhos)

Com chalés inspirados na arquitetura europeia, a pousada oferece muito charme e conforto aos viajantes que pretendem conhecer Campos do Jordão. A cidade, que fica a 180 quilômetros da capital paulista, oferece atrações que variam desde experiências gastronômicas até turismo de aventura. Por conta das temperaturas mais baixas de junho, o feriado de Corpus Christi é uma boa pedida para curtir o friozinho típico da região.

Pousada da Mata (Cunha)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada da Mata – Cunha – SP (@pousadamatacunha)

Conhecida por seu belíssimo Lavandário, a cidade de Cunha, a 223 quilômetros de São Paulo (SP), conquista os viajantes com seus cenários naturais e lojinhas de artesanato. A dica para quem pretende conhecer o destino é se hospedar na Pousada da Mata, que recebe seus visitantes com muito aconchego. Ali, é possível descansar nos chalés e curtir atrações como café da manhã caseiro, sauna, piscina e jacuzzi.

Pousada Gardenian

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gardenian (@pousada.gardenian)

Lar de vinícolas e restaurantes incríveis, o município de São Roque fica a pouco mais de uma hora de carro da capital paulista. A cidade abriga várias pousadas bacanas, como a Gardenian, que é ideal para quem viaja em família, em casal ou com amigos. O local oferece fácil acesso aos passeios turísticos e trilhas da região.

Gaia Pousada Holística

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GAIA POUSADA HOLI´STICA (@gaiapousadaholistica)

Queridinha dos fãs de esportes radicais e aventura, Brotas também é uma ótima opção para quem quer viajar no Corpus Christi. A cidade conta com boas opções de hospedagem. Quem quer se conectar com os belíssimos cenários da região, ver animais na natureza e descansar pode optar pela Gaia Pousada Holística. O local fica na região rural da cidade, mas oferece fácil acesso a atrações famosas, como trilhas e outras atividades.

Viajar no Corpus Christi: opções perto do Rio de Janeiro

Le Garden Pousada Boutique (Penedo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Le Garden Pousada Boutique (@legardenpousadaboutique)

Ideal para quem busca privacidade e conforto em Penedo, a 2h30 de carro da capital fluminense, a pousada conta com 10 suítes e atrações como spa, piscina e sauna. Um dos grandes diferenciais é a localização da propriedade. Ela fica pertinho de lugares como a Pequena Finlândia, a Cachoeira de Deus e a Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari.

Pousada do Sandi (Paraty)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada do Sandi (@pousadadosandi)

A 250 quilômetros do Rio de Janeiro (RJ), Paraty é um dos destinos mais encantadores do Brasil. A Pousada do Sando permite que os viajantes se hospedem no famoso Centro Histórico, uma das principais atrações coloniais da cidade. Além de curtir a infraestrutura do local, quem quer viajar no Corpus Christi pode aproveitar o passeio para desbravar cachoeiras, praias e outras atrações.

Pousada Abracadabra (Búzios)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abracadabra Pousada (@abracadabrapousada)

Com uma vista incrível para o mar, a pousada permite que os hóspedes curtam o melhor que a cidade de Búzios (a pouco mais de 2h40 de carro do Rio de Janeiro) tem a oferecer. A 27 km do Aeroporto de Cabo Frio, a propriedade fica pertinho de locais como a Praia da Tartaruga, o Gran Cine Bardot e a Rua das Pedras.

