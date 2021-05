Camila Queiroz e Agatha Moreira se reencontram, Rômulo Estrela aparece em cena quente; confira tudo o que rolou nos bastidores de Verdades Secretas 2!

24/05/2021 | 16:11



As gravações de Verdade Secretas 2 estão dando o que falar! Camila Queiroz usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 24, para compartilhar o reencontro de Angel e Gi. A atriz posou ao lado da amiga Agatha Moreira - com quem divide cena no drama sobre o perigoso submundo da prostituição de luxo.

Juntas novamente, escreveu Camila.

Para o papel da segunda temporada, Agatha precisou ousar no visual e platinou as madeixas, além de cortá-las bem curtinho. Ousado, né?

Além disso, Rômulo Estrela deixou os fãs babando com um clique dos bastidores, em que o ator é iluminado por uma luz vermelha e aparece de máscara, exibindo o corpão. O momento foi divulgado no Instagram da diretora artística da trama Amora Mautner.

Aguardem. Verdades Secretas 2, escreveu.

Ui!