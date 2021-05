'Alive', de Alok, é a segunda música mais usada no Instagram

24/05/2021 | 15:44



O DJ Alok tem uma das músicas mais tocadas do ano no Instagram. De acordo com ranking divulgado pela rede social, Alive (it feels like) foi uma das canções mais executadas entre janeiro e abril de 2021 no aplicativo.

O single está em segundo lugar na ferramenta reels.

"Alive teve um processo de criação que priorizei a experiência do ouvinte, que fosse escutada pela primeira vez e já aprende a cantar, mas que não fosse cansativa, que apresentasse uma dinâmica legal e despertasse os bons sentimentos. O resultado ficou exatamente como eu desejei. Espero que vocês gostem", afirmou Alok à época do lançamento.

Em 2020, o DJ foi um dos poucos brasileiros a aparecer na lista do Instagram e o remix de Piece of your heart, com Meduza e Goodboys ocupou a 10ª posição no reels.

Assista ao vídeo: