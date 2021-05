Timothée Chalamet viverá novo Willy Wonka nos cinemas

24/05/2021 | 15:11



Temos um novo chocolateiro na área! O ator Timothée Chalamet viverá o novo Willy Wonka no prelúdio de A Fantástica Fábrica de Chocolate. De acordo com o site norte-americano Deadline, o jovem confirmou o favoritismo do público e foi escalado para o longa que mostrará a juventude do icônico personagem.

Devido ao alto número de musicais, o astro de Me Chame Pelo Seu Nome ficará alguns meses ensaiando e se preparando para o início da produção. O roteiro, baseado na obra de Roald Dahl, já está em desenvolvimento há quatro anos e a direção ficou por conta de Paul King.

Segundo a revista norte-americana Variety, o início das filmagens está marcado para o segundo semestre deste ano. Lembrando que o primeiro filme sobre o excêntrico chocolateiro foi lançado em 1971, com Gene Wilder no papel. Já o remake rolou em 2005, com Johnny Depp.