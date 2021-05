Na Glamour mexicana, Anitta relembra época em que era apenas uma Girl From Rio: - Muitas lembranças minhas são brincando na rua

24/05/2021 | 15:11



Anitta é a capa da revista Glamour México de junho! E em entrevista, a cantora contou como foi parte do processo criativo por trás de Girl From Rio, seu mais novo single:

- A minha parte favorita da música é quando digo que acabei de descobrir que tenho outro irmão, porque isso realmente aconteceu enquanto eu estava no estúdio gravando a canção. Estava escrevendo, e vi no jornal que poderia ter outro irmão, e pensei NOSSA! O produtor disse Coloca isso na letra da música. Eu respondi Acha que seria uma boa ideia? E ele me disse Sim, claro.

A funkeira também falou um pouco sobre as inspirações por trás da canção.

- Estávamos escrevendo a letra [os produtores da StarGate e Anitta] e pensamos Bom, se a música Garota de Ipanema fala de um Rio de Janeiro e uma beleza muito típica de quem nasce na parte mais rica de lá, eu gostaria de falar de uma parte de onde eu venho, que é uma outra perspectiva do Rio de Janeiro. Então começamos a fazer uma letra que tivesse mais a ver com esse Rio que conheço, onde nasci e conheci.

E não existe inspiração maior do que a própria vivência da artista em Honório Gurgel, não é?

- Acho que as lembranças que tenho, muitas delas são de ficar brincando até tarde na rua com amigos. Acho que essa era a maneira que eu encontrei de me divertir. Nessa época eu não tinha tanto acesso às áreas mais turísticas do Rio de Janeiro, então acredito que a minha vida inteira, na minha infância, fui muito ligada a isso de ficar brincando na rua.

Anitta ainda refletiu sobre o seu estilo musical, já que sempre passeia por gêneros diferentes.

- Quando comecei, sabia que precisava ter uma identidade musical. Então fazia muito funk, esse ritmo que temos no Brasil, mas acho que agora posso mesclar mais, e hoje em dia combino muitos tipos musicais que me encantam. Então acredito que isso é o que tenho de mais diferente na sonoridade, comparando o que eu tinha antes com o que tenho agora.

Aos 28 anos de idade, a poderosa reforçou a sua vontade de formar uma família.

- Acho que o meu maior sonho agora é ter uma família, ter filhos, construir minha própria história de uma família. Tenho muito apego a minha família, sou muito próxima a eles e meu sonho é ter a minha própria família.

A cantora também não deixou de citar a mãe Miriam e a avó Glorete quando citou as mulheres que mais tiveram influências na sua vida.

- [Nós mulheres] temos muito mais barreiras que os homens em muitas coisas na vida, mas é aí em que descobrimos o quão forte somos e o poder que temos de alcançar nossas metas, inovar e sempre superar todos os obstáculos e barreiras que nos colocam.

Por fim, a artista refletiu sobre a influência das redes sociais na nossa personalidade.

- Acho que hoje em dia, com a internet, as pessoas estão muito preocupadas em buscar a opinião do que o outro está pensando, do que está fazendo. Acho que isso, com o tempo, faz com que a gente mude a nossa maneira de ser. Que nós mudemos a nossa naturalidade, nossas raízes, porque estamos muito reféns e preocupados com o que as pessoas vão dizer e pensar. Na internet os gostos e as opiniões das outras pessoas não são nossas. E aí que começamos a ser alguém que somos de verdade.