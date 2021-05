MC Guimê lamenta a morte de MC Kevin e faz reflexão sobre abusos que surgem com a fama

24/05/2021 | 14:11



MC Guimê falou sobre a morte de MC Kevin no programa Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, dia 24. O cantor contou um pouco de sua experiência no funk e disse:

- Eu já tive esses momentos, acho que todos nós, jovens, e ainda mais no funk, na música, chega tudo para a gente. Chega droga, chega bebida, quando a gente é solteiro chega mulher. Tudo aquilo mexe com a nossa cabeça, e se a gente não tiver uma pessoa que dá um conselho bom para a gente e fala: Já foi, já curtiu, já fez sua festa, volta para sua casa, vai descansar, toma um banho. Acho que tudo isso influencia muito.

Ele conta o que faria se estivesse no quarto com Kevin no dia do ocorrido:

- Eu mesmo, se eu fosse o amigo que tivesse a oportunidade de estar lá com ele nesse dia, era o cara que eu ia segurar no pescoço e falar: Irmão, vem tomar um banho, vai assistir um Netflix, opa, desculpa, vai assistir um Globoplay, vai ficar de boa, vai curtir a sua esposa e vai ficar em paz.

MC Guimê ainda disse:

- Tem momento de festa e tem momento de descanso. Se o cara não souber equilibrar isso, não só o Kevin, todos nós que viemos de baixo e não tivemos os melhores ensinamentos, todos nós vamos sofrer. A gente tem que ter equilíbrio, paciência e tem que saber viver a vida um dia de cada vez. Essa parada de viver a vida intensamente é boa 50%, porque o dia de amanhã quem sabe é Deus.

Guimê é casado com Lexa, e no último sábado, dia 22, eles fizeram aniversário de casamento. No Instagram, o funkeiro escreveu uma declaração para a amada:

No convite do casamento escrevemos: Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. É, de fato foi o dia mais feliz da minha vida, um sonho realizado ter te encontrado e me casado com você. Quando caminhei em meio ao escuro, você segurou a minha mão e me guiou. Comentei na sua foto hoje sobre isso, aprendi e aprendo muito com você. Obrigado por ser assim, exatamente do jeito que é! Uma esposa dedicada, amorosa e que nem usando todas as lindas palavras do dicionário aqui eu conseguiria descrever... Eu amo você! Feliz bodas de trigo para nós, rainha.

Lexa também aproveitou o momento para fazer uma homenagem ao marido e publicou:

3 anos casados! Feliz dia 22! Feliz Bodas de Trigo! Você é a poesia mais linda, você é a minha melhor rima. Eu casei com um homem maravilhoso, que me entende, me respeita e acima de tudo me ama. Nossa, e eu te amo tanto! Tanto! Tô te vendo dormir agora do meu lado e pensando o quanto eu sou abençoada de ter você comigo, o quanto você me fez crescer como mulher e o quanto amadureci nesses 6 anos juntos. Que venham muitos anos pela frente e muitos frutos de tudo que plantamos. Com amor, Sra Dantas.