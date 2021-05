Claudia Leitte demonstra muita positividade e internautas ficam revoltados

24/05/2021 | 14:10



Claudia Leitte marcou presença no último sábado, dia 22, no programa Altas Horas ao lado de Ana Maria Braga e virtualmente com Deborah Secco. O apresentador do programa acabou questionando as artistas sobre o que as causa indignação e a cantora respondeu:

A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador, Serginho. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo. E se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão. Acho que eu me declarei.

Deborah Secco, por sua vez, acabou indo por outro caminho do que Claudia Leitte e foi um pouco mais ácida.

- O que me indigna mesmo é a gente normalizar as piores coisas e seguir adiante.

Já Ana Maria Braga, adotou a mesma linha da atriz e aproveitou até o espaço para fazer uma crítica!

- A falta de vacina hoje no Brasil. Não podemos achar isso normal.

Os fãs e seguidores do programa e das artistas meio que não aprovaram o posicionamento muito positivo de Claudia Leitte e ficaram incomodados com isso nas redes sociais.

A positividade tóxica de Claudia Leitte no Altas Horas é a mesma de todas as contas que eu silencio no Instagram. Cansado da turma gratiluz, declarou um seguidor.

Com tudo que está acontecendo, Claudia Leitte é incapaz de contar uma indignação. De saco cheio dessa positividade fruto de uma alienação intencional. Pro inferno com esse gratiluz insuportável, aproveitou para criticar outro.