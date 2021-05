Kate Middleton usa blaser de 451 reais em viagem para a Escócia com Príncipe William

24/05/2021 | 14:10



Segundo informações do site Daily Mail, Kate Middleton e príncipe William fizeram uma viagem diplomática para a Escócia. O casal deve retornar para Londres na próxima quinta-feira, dia 27.

O look usado pela Duquesa de Cambridge na viagem chamou a atenção do público: ela usou um blaser da marca Zara que custa 59,99 libras esterlinas, quase 452 reais. Além disso, Kate optou por vestir uma saia plissada da marca Hope Fashion. Ambas as peças possuem a cor da bandeira escocesa.

O casal fez uma visita para a Turning Point Scotland, uma instituição de caridade social em Coatbridge, North Lanarkshire. Eles aprenderam sobre o apoio que a organização oferece aos sem-teto, e pessoas com problemas de saúde mental e abuso de substâncias.