QE será reavaliado se pressões inflacionárias ficarem generalizadas, diz BoE

24/05/2021 | 13:46



O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, afirmou que a autoridade monetária vai reavaliar o programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), caso as pressões inflacionárias se mostrem mais persistentes do que o previsto.

Durante audiência no Parlamento, o dirigente explicou que esse ainda não é o caso e minimizou os riscos de inflação. Bailey destacou ainda que está "confiante" quanto ao mercado de trabalho britânico.

O economista-chefe do BoE, Andy Haldane, disse que uma comunicação clara e antecipada sobre o fim do QE pode evitar uma situação de pânico nos mercados semelhante ao episódio conhecido como "Taper Tantrum", em 2013, quando a sinalização de aperto pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) desencadeou um período de volatilidade nos negócios.