Casa Branca espera republicanos apresentarem nova contraproposta de pacote

24/05/2021 | 13:40



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, espera uma contraproposta do Partido Republicano em relação ao pacote de infraestrutura negociado entre democratas e a oposição. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora disse que o governo fez mais concessões na matéria do que os republicanos.

Na sexta-feira, 21, a Casa Branca propôs reduzir o montante total do plano de investimentos em obras de US$ 2,3 trilhões para US$ 1,7 trilhão.

O novo texto apresentado pelo governo prevê menos gastos com estradas, pontes e na construção de novas redes de banda larga.

Apesar da redução do montante do pacote, uma das demandas da oposição, senadores republicanos classificaram a nova proposta como "decepcionante" e disseram que "grandes diferenças" permanecem entre os dois partidos com relação ao tema.

Segundo Psaki, Biden está disposto a aceitar um aumento menor no imposto corporativo para financiar o pacote, mas ressaltou que, para que isso ocorresse, os republicanos teriam de indicar quais recursos seriam usados. Inicialmente, o presidente americano propôs elevar o imposto cobrado das empresas de 21% para 28%.