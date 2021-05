Governo do Estado anuncia Poupatempo em Ribeirão Pires

Do Diário do Grande ABC



24/05/2021 | 13:21



O governo do Estado de São Paulo anunciou durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (24) que serão instalados 20 novos Poupatempos, sendo sete deles na Região Metropolitana, um em Ribeirão Pires. O Grande ABC já conta com quatro unidades, em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. Segundo o governo, as tratativas para indicação de local dos equipamentos já tiveram início com as prefeituras das cidades que vão receber o serviço e a expectativa é a de que até o final do ano todas elas já estejam em funcionamento. Serão investidos R$ 3,7 milhões na implementação dos novos postos.

A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que o equipamento funcionará no prédio do Detran (Rua Primeiro de Maio, 65). "Será um grande avanço para a nossa cidade e para a região", celebrou o prefeito Clóvis Volpi (PL), que compareceu à cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Também estiveram presentes o vice-prefeito, Amigão D''''Orto (PSB) e presidente da Câmara Municipal, Guto Volpi (PL). Ainda de acordo com a administração municipa, o prédio que vai receber o Poupatempo passará por reforma e será totalmente remodelado.

Volpi explicou que desde que assumiu a prefeitura, em janeiro deste ano, vinha discutindo com o governo estadual a implementação do equipamento, que vai atender também o município vizinho de Rio Grande da Serra. Serão investidos cerca de R$ 350 mil nas obras de readequação do espaço, recurso este sob responsabilidade do governo municipal. A licitação para realização da reforma deve ocorrer nos próximos dias. "Sabíamos que esse seria um ano com pouca disponibilidade de recursos para investimento, por isso fizemos adequações, reduzimos secretárias e priorizamos os projetos mais importantes", pontuou o chefe do Executivo.

O prefeito afirmou que os investimentos para o Poupatempo devem ficar entre os maiores deste ano, ao lado de um investimento em torno de R$ 600 mil para criação de um ambulatório médico de especialidades. "Estamos reformando o prédio, já contamos com mão de obra qualificada que são profissionais que hoje atuam em UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A gente quer que esse serviço comece a funcionar entre o final deste ano e março do ano que vem", concluiu.

Além de Ribeirão Pires, serão contemplados com novas unidades do Poupatempo os municípios de Arujá, Caçapava, Capão Bonito, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Ibitinga, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itatiba, Jaboticabal, Jandira, Mococa, Mogi Mirim, Santana de Parnaíba, São Sebastião, Taquaritinga, Valinhos e Votorantim. “O Poupatempo é uma referência nacional e internacional, com agilidade, eficiência nos serviços e nível de satisfação acima de 90%. Temos o primeiro Poupatempo digital do Brasil. Nós somos um governo 100% sem papel. Hoje, as 645 prefeituras do estado de São Paulo operam digitalmente, essa é uma grande vitória, somos o primeiro Estado 100% digital do país”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

As novas unidades fazem parte do plano de expansão, anunciado em agosto de 2020 pelo governo paulista, que prevê a incorporação dos serviços do Detran ao atendimento do Poupatempo. Com a integração, as Ciretrans serão transformadas em Poupatempo, permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local. “É um dia para comemorarmos. Que esse modelo Poupatempo nos sirva de referência como já serve e de inspiração para continuarmos essa trajetória mesmo com todas as dificuldades e atenção à saúde publica que a pandemia nos obriga, mas olhando de maneira transversal o nosso governo, prestando bons serviços à sociedade”, afirmou Rodrigo Garcia, Vice-Governador e Secretário de Governo do Estado.

As implantações serão viabilizadas em parceria com as prefeituras, atendendo mais de 2,2 milhões de pessoas. O novo formato é por meio do sistema Balcão Único, com atendentes multitarefa, que inclui serviços municipais. O modelo já foi testado e aprovado pela população nas unidades inauguradas nesta gestão em Aguaí, Lençóis Paulista, Jales e Salto, escolhidas para o projeto piloto. Ainda neste primeiro semestre, outras três unidades do Poupatempo, com o novo formato, estão previstas para serem abertas ao público: Atibaia, Itatinga e Porto Ferreira. No último sábado (21), foi assinado autorizo para estudo e implantação de dois novos postos para a região do Vale do Paraíba: Cruzeiro e Lorena.



HISTÓRICO

O Programa Poupatempo foi implantado em 1997 para facilitar o acesso do cidadão às informações e serviços públicos. O programa reúne em um único local órgãos e empresas prestadoras de serviços de natureza pública.

O Poupatempo Sé, primeira unidade do programa, foi inaugurada em 20 de outubro de 1997, na Praça do Carmo, próximo à Praça da Sé, marco zero da cidade de São Paulo. Hoje, são 72 postos de atendimento.

Entre os serviços mais solicitados estão emissão de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículos e Atestado de Antecedentes Criminais. Atualmente, cerca de 130 serviços podem ser realizados totalmente de maneira online.