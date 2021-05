Por US$ 88, viajantes podem alugar uma montanha pelo Airbnb

Redação

A pandemia de covid-19 fez com que muitos viajantes buscassem destinos isolados e com cenários naturais ao ar livre. Segundo o Airbnb, a procura por acomodações com termos como “montanha”, “caminhada” ou “rural” no título aumentou 68% no último ano. Para entrar nesse clima, a plataforma vai disponibilizar uma montanha de 5.850 acres em Montana, nos Estados Unidos, para aluguel.

Airbnb: montanha nos Estados Unidos

A propriedade, que abriga uma cabana com um quarto e decoração rústica, fica na majestosa Andesite Mountain, dentro da estação de esqui Big Sky Resort. Com tarifas de US$ 88 por noite, ela poderá ser alugada somente por duas pessoas – por conta das restrições impostas pela pandemia, eles precisam morar nos Estados Unidos e compartilhar a mesma residência. As reservas para o período entre 7 e 9 de maio serão abertas ao público em 13 de maio, por meio da página oficial no site do Airbnb.

Durante a visita, os viajantes serão recebidos virtualmente pelo alpinista e anfitrião Conrad Anker, que vai fazer uma live diretamente do Monte Everest, no Nepal – o atleta já subiu a montanha mais alta do mundo três vezes. Eles também poderão realizar uma excursão privativa para o pico Lone Peak, que inclui passeios panorâmicos de teleférico. Jantar relaxante em uma tenda, cavalgadas por caminhos belíssimos, pesca e passeios em veículos off road também fazem parte da programação.

