Conheça Campina Grande, cidade onde nasceu Juliette, campeã do BBB

Redação

Do Rota de Férias



24/05/2021 | 12:31



Campina Grande, a cidade da Paraíba onde nasceu Juliette, campeã do BBB 21, é famosa por organizar o “maior São João do mundo”, título que também costuma ser atribuído ao evento de Caruaru, em Pernambuco. Independentemente da disputa junina, o fato é que Campina Grande reúne diversas atrações turísticas que valem a visita em qualquer época do ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Pontos turísticos de Campina Grande, terra de Juliette, do BBB 21

A terra de Juliette, vencedora do BBB 21. encanta quem chega de fora graças a museus, parques e uma série de pontos turísticos simpáticos. Veja os que não podem ficar de fora durante uma visita à região.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Museu de Arte Popular

Divulgação Museu de Arte Popular

Com o singelo formato de três pandeiros, o Museu de Arte Popular foi projetado por Oscar Niemeyer. Com as curvas características que marcam as obras do arquiteto, o local faz parte da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e se projeta sobre o Açude Velho, um dos maiores cartões-postais da terra de Juliette.

Museu de Artes Assis Chateaubriand

Com uma linda galeria de arte, o MAC foi idealizado pelo magnata da comunicação Assis Chateaubriand (que também fundou o famoso MASP, em São Paulo). O acervo do museu conta com obras brasileiras clássicas e modernas, além de exposições de artistas internacionais.

Os melhores pacotes de viagem no Brasil em até 12x sem juros. Pesquise e reserve aqui.

Parque do Povo

É aqui que é celebrado o famoso São João de Campina Grande, além de diversos outros eventos culturais ao longo do ano. Um dos destaques da área é uma pirâmide que rende fotos curiosas.

Monumento Farra da Bodega

Situado às margens do Açude Velho, no centro de Campina Grande, este monumento presta homenagem a dois grandes ídolos da cultura nordestina: Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Feitos em bronze, destaca-se em uma praça e rendem lindas fotos para o Instagram – algo que Juliette domina.

Vila do Artesão

Repleta de casinhas coloridas, a Vila do Artesão é o local perfeito para comprar lembrancinhas em Campina Grande. Na época de São João, o local é enfeitado com bandeirinhas e costuma ficar especialmente cheio. Vale a pena passar por lá de noite, quando a vila é iluminada. Com sorte, você pode até pegar um evento de forró. Isso, claro, além de provar ótimas comidas típicas, como o cuscuz lembrado por Juliette durante sua participação no BBB 21 e que viralizou na internet.