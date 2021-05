Vacinação no Chile: país vai imunizar 80% da população até junho

Redação

Do Rota de Férias



24/05/2021 | 12:31



O governo chileno anunciou que pretende imunizar 80% de sua população contra o novo coronavírus até junho. Desde abril, o país está com as fronteiras fechadas para estrangeiros não residentes. A expectativa é a de que a vacinação no Chile colabore para a retomada do turismo, trazendo possibilidade de maior mobilidade e, portanto, da recuperação do setor.

Vacinação no Chile

A vacinação no Chile é a mais elevada da América Latina e uma das mais altas do mundo, ficando atrás somente de Israel (um dos maiores exemplos da pandemia), dos Estados Unidos e do Reino Unido.

De acordo com os dados do Departamento de estatística e Informação Sanitária do governo, 52% da população já recebeu a primeira dose da vacina e 41% já foi imunizada com a segunda. De acordo com as projeções, cerca de 15 milhões de chilenos serão vacinados até o final do primeiro semestre de 2021.

A agilidade do governo, que negociou contratos com as empresas Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Sinovac, foi essencial para o sucesso da vacinação no Chile. As negociações garantiram 36 milhões de doses – o suficiente para cobrir todas as necessidades da população.

