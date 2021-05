Foguete espacial projetado para turistas pousa com sucesso pela primeira vez

Redação

Do Rota de Férias



24/05/2021 | 12:31



Após quatro tentativas frustradas, o foguete espacial Starship SN15 finalmente realizou com sucesso um pouso na base aérea de Boca Chica, no Texas. Trata-se de um protótipo da nave da SpaceX projetada para levar turistas para a Lua, para Marte e para a Estação Espacial Internacional. A empresa pertence ao bilionário Elon Musk.

Durante o teste, a Starship SN15, que tem 50 metros de altura, voou por cinco minutos antes de pousar na base, em posição vertical – confira aqui. Um pequeno incêndio surgiu na parte inferior do foguete espacial, mas foi controlado rapidamente. Antes do lançamento de hoje, o protótipo tinha sido analisado em outras quatro oportunidades, todas elas mal-sucedidas. Explosões ocorreram antes, durante e depois do pouso.

Foguete espacial para turistas

Com melhorias de estrutura e software, a SN15 tornou-se o terceiro foguete espacial da SpaceX a completar um teste de forma positiva. Antes dele, os protótipos SN5 e SN6 conseguiram fazer voos completos a 150 metros de altura.

No início do ano, Musk declarou que a SpaceX tem como objetivo levar turistas para a Lua até 2023. Antes disso, é possível que haja viagens privadas para a Estação Espacial Internacional.

O bilionário japonês Yusaku Maezawa pretende ser o primeiro turista espacial da história. Até oito pessoas podem partir com ele no voo pioneiro. Segundo Musk, o projeto do foguete espacial será aprimorado até que os protótipos consigam passar muito tempo em órbita e, com isso, garantir a segurança dos viajantes.