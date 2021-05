Cunha, cidade no interior de São Paulo, fica ainda mais encantadora no outono

Redação

Cunha, cidade localizada no Alto Vale do Paraíba, em São Paulo, atrai viajantes que gostam de curtir a natureza. Durante o outono, a região fica ainda mais encantadora, com direito a temperaturas agradáveis, poucas chances de chuva e céu mais estrelado do que o normal.

Cunha: cidade tem boas atrações para curtir no outono

Aos poucos, as principais atrações de Cunha estão reabrindo e seguindo as normas de biossegurança. Quem passa pela cidade no outono não pode deixar de conhecer o Parque Estadual da Serra do Mar, maior corredor biológico da Mata Atlântica no Brasil. Ali, é possível contemplar a natureza em meio a caminhos como a belíssima Trilha das Cachoeiras, que tem extensão de 15 km. Ela fica em uma estrada desativada e leva os turistas às cachoeiras dos rios Paraibuna e Ipiranguinha, onde há vários pontos para banho.

Outra opção de ecoturismo é a subida de 2 km para a Pedra da Macela, um ponto alto do paredão de pedras que separa o Vale do Paraíba das cidades do litoral. O local possui uma privilegiada vista de reservas naturais. É um passeio muito indicado para dias de outono, já que há menos possibilidade de chuvas.

O roteiro também precisa passar por locais como Lavandário e Contemplário. O primeiro encanta com seus vastos campos de lavanda, floridos durante todo o ano. Já o segundo abriga outras plantas aromáticas, como alecrim e capim limão. Ambos possuem cafeteria e loja de produtos artesanais.

Por fim, conhecer os ateliês de cerâmica para descobrir impressionantes técnicas da região é obrigatório. É nessa época do ano que os profissionais realizam a abertura dos fornos orientais Noborigama. Duas sugestões de estabelecimentos são o Carvalho Cerâmica, que manuseia a argila com técnicas de esgrafito, e o Aldea Terras de Cunha, especializado em peças de alta temperatura.

Onde ficar

A Pousada Candeias é uma boa opção de hospedagem em Cunha, com acomodações confortáveis e sossego em meio à natureza. Cheio de charme, o local proporciona total privacidade e isolamento social, já que tem somente 10 chalés privativos. Há também restaurante, trilhas na mata, sauna seca a lenha, ducha natural e piscina climatizada.

