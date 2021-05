Pharrell Williams inaugura hotel em Miami Beach

Redação

Em abril, o astro da música Pharrell Williams inaugurou um novo hotel em Miami Beach, nos Estados Unidos. Chamadado de The Goodtime Hotel, o local foi idealizado em parceria com David Grutman, proprietário e sócio de várias boates da cidade, e oferece diárias a partir de US$ 260.

The Goodtime Hotel: conheça o hotel em Miami Beach

O hotel de luxo em Miami fica em uma parte central de South Beach e ocupa um quarteirão inteiro da Avenida Washington. Com fachada ondulada, entrada arejada, murais de estufa pintados à mão e decoração art déco, o local lembra a opulência e nostalgia vintage da cidade, mas com um design totalmente voltado para o gosto dos viajantes modernos.

“Meu primeiro hotel precisava romper o padrão,” disse David Grutman. “Eu queria oferecer a experiência de hospitalidade Groot pela qual nossos outros estabelecimentos são conhecidos, mas também queria ir muito além. Trata-se de proporcionar uma escapadela dentro de uma cidade que já é conhecida como um local de férias”, completou.

Acomodações

Os 266 quartos variam de opções com cama queen a uma seleção exclusiva de suítes. Eles oferecem vistas para a Baía de Biscayne, no oeste, ou para o Oceano Atlântico, no leste.

Cada acomodação do hotel em Miami Beach apresenta uma paleta de cores (incluindo rosas, beges e brancos que se misturam perfeitamente) e conta com roupa de cama personalizada, cortinas sob medida e amenities da marca siciliana Ortigia. Os quartos também são equipadas com toques vintage divertidos, como bancos com estampa de leopardo e um telefone rosa com discagem rotativa.

Gastronomia e entretenimento

Quem se hospeda no The Goodtime Hotel pode curtir o restaurante Strawberry Moon, que mistura as culturas e energias de Miami com as vibes vintage do Caribe e de cidades de praia na América Central. O local serve pratos mediterrâneos clássicos e casuais, além de coquetéis especiais para almoço e jantar. As delícias podem ser degustadas dentro ou à beira da piscina.

O hotel em Miami Beach também tem amplas instalações, como boutiques e uma academia lúdica com equipamentos MyBeast e Peloton. A biblioteca se destaca com tons de pêssego brilhante e belos revestimentos de carvalho natural.

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

Crédito: Divulgação The Goodtime Hotel

