Bellagio, Monte Carlo e mais: conheça cassinos famosos ao redor do mundo

24/05/2021



No Brasil, os jogos de azar são proibidos desde a década de 1940. É por isso que muitos brasileiros aproveitam viagens ao exterior para apostar alguns dólares sem infringir a lei. Confira alguns cassinos famosos para visitar pelo mundo.

5 cassinos famosos ao redor do mundo

Bellagio, Las Vegas

iStock

O Bellagio, na lendária cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, ocupa o topo da lista de cassinos famosos. Sua inconfundível fonte de água, inspirada no Lago de Como, na Itália, é um show à parte tanto para quem se hospeda no hotel como para quem está apenas de passagem. E se do lado de fora a estrutura impressiona, dentro não é diferente. O empreendimento é reconhecido como um cinco estrelas e cinco diamantes, uma honraria para poucos. Cifras milionárias não são raras nas mesas de seu cassino.

Casino Monte Carlo, Mônaco

Emi Cristea – iStock

O Casino Monte Carlo, no Principado de Mônaco, é outro empreendimento que dispensa apresentações. Quase tão famoso quanto o próprio destino, este luxuoso e tradicional cassino é uma joia arquitetônica da Belle Époque – período de cultura cosmopolita da história europeia. A edificação foi construída em 1863 por Charles Garnier e se destaca por oferecer um charmoso atrium, todo pavimentado em mármore e com 28 colunas jônicas de ônix. As mesas de apostas recebem somente turistas, já que cidadãos monegascos não são permitidos no local.

Enjoy Punta del Este, Uruguai

Divulgação

Na América do Sul o Enjoy Punta del Este, no Uruguai, é a grande referência do continente. Queridinho dos brasileiros por conta da proximidade e, claro, pela fama que adquiriu ao longo dos anos, o empreendimento é rotineiramente indicado pela World Travel Awards (WTA) aos prêmios de Melhor Cassino & Resort do Uruguai e da América Latina. Inspirado nos grandes hotéis cassino de Las Vegas e Monte Carlo, o Enjoy está em operação desde 1997 e oferece inúmeros atrativos para os hóspedes, como shows e espetáculos internacionais, além do cassino de primeiríssima linha.

The Venetian Macao, China

Benny Marty – iStock

Do outro lado do mundo, em Macau, na China, o The Venetian Macao acena como o maior cassino do mundo. Construído em estilo renascentista e com inspirações clara e objetivas em Veneza, na Itália, o empreendimento oferece uma área com mais de 50 mil m² de jogos. São mais de três mil máquinas caça-níqueis e 800 mesas disponíveis. A estrutura hoteleira também não deixa a desejar. Mais de três mil suítes garantem o conforto e a diversão dos apostadores na capital mundial dos jogos de azar.

Marina Bay Sands Cassino, Singapura

Sorincolac – iStock

O Marina Bay Sands, em Singapura, é um complexo hoteleiro de exageros. Orçado em US$ 8 bilhões na época da sua inauguração, em 2010, o empreendimento é muito mais que um simples hotel. Sua arquitetura, nada convencional, impressiona até mesmo aqueles que sequer imaginam o que há no topo deste estranho edifício de três torres independentes, mas interligadas por enorme cobertura, que abriga nada menos que a maior piscina de borda infinita do mundo, com 150 metros de comprimento. A ostentação não para por ai. Interessados em se divertir no cassino têm à disposição três andares inteiros dedicados à jogatina.

