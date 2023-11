O que fazer em Sarasota, Flórida – 9 atrações incríveis e dicas

Entre as lindas cidades que se espalham pela costa oeste da Flórida, muita gente procura o que fazer em Sarasota, um dos balneários preferidos dos americanos, situado a 2h30min de carro de Orlando.

Motivos para isso não faltam. Afinal de contas, lá estão algumas das praias frequentemente apontadas em rankings da internet como as mais bonitas do Estados Unidos. É o caso de Siesta Key Beach, Crescent Beach e Turtle Beach, todas elas encravadas na região de Siesta Key e banhadas por águas tinindo de azul, muito semelhantes às do Caribe.

De quebra, Sarasota forma uma excelente dobradinha com St. Petersburg e Clearwater, com faixas de areia mais próximas a Tampa, que também valem a visita. Todos esses destinos podem e devem ser visitados antes, durante ou depois de curtir os parques e outlets de Orlando. Acredite: você não irá se arrepender.

O que fazer em Sarasota

Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Turtle Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Turtle Beach | Divulgação - Visitsarasota.com × Turtle Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Turtle Beach | Divulgação - Visitsarasota.com × Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com × Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com × Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Ringling | Divulgação - Visitsarasota.com Ringling | Divulgação - Visitsarasota.com × Ringling | Divulgação - Visitsarasota.com Ringling | Divulgação - Visitsarasota.com × Ringling | Divulgação - Visitsarasota.com Ringling | Divulgação - Visitsarasota.com × Ringling Art Gallery | Divulgação - Visitsarasota.com Ringling Art Gallery | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Nokomis Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Nokomis Beach | Divulgação - Visitsarasota.com × Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com × Sarasota | Divulgação - Visitsarasota.com Sarasota | Divulgação - Visitsarasota.com × Restaurante em comunidade Amish de Sarasota | Divulgação - Visitsarasota.com Restaurante em comunidade Amish de Sarasota | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com Venice, Flórida | Divulgação - Visitsarasota.com × Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com Siesta Key Beach | Divulgação - Visitsarasota.com ×

Há muito o que fazer em Sarasota, mas as principais atrações, definitivamente, são as praias locais. Isso porque a região é repleta de ilhas e pequenas penínsulas, chamadas na Flórida de keys (há muitas no estado, como a famosa Key West bem ao sul, já próxima a Miami).

Se você der um zoom em uma imagem no Google Maps, por exemplo, verá que há um bocado delas na região de Sarasota, quase todas interligadas por pontes e acessos que soam praticamente proibitivos, tamanho o capricho da engenharia local.

A partir do centro de Sarasota, que tem ruas charmosas, comércios moderninhos e muitas áreas verdes, é fácil chegar as keys – mas não necessariamente rápido, uma vez que, nas épocas mais movimentadas, forma-se um grande trânsito de veículos repletos de banhistas ávidos a curtir o litoral. Uma vez nas praias, porém, todos os esforços são compensados.

Fora isso, a cidade e seus arredores abrigam museus, belos jardins e diversas opções de passeios para viajantes de todas as idades. Abaixo, confira as principais atrações de Sarasota:

Siesta Key Lido Beach Venice Nokomis Beach John and Mable Ringling Museum of Art Tours temáticos Passeios de barco Marie Selby Botanical Gardens Sarasota Classic Car Museum

E aí, pronto para conhecer todos os pontos turísticos de Sarasota?

Onde fica Sarasota

Paulo Basso Jr. Pôr do Sol em Siesta Key

Sarasota fica na costa oeste da Flórida (EUA), banhada pelo Golfo do México. A cidade está a 2h30min de carro de Orlando e 3h30 de Miami.

Como chegar a Sarasota

A melhor maneira de chegar a Sarasota desde o Brasil é voar para Miami ou Orlando. Quando vou à Flórida e outros destinos dos EUA, gosto de comprar passagens no metabuscador da Vai de Promo.

Isso porque ele vasculha diversas companhias aéreas de uma vez e lista os melhores preços, muitas vezes com descontos. De quebra, o site vende apenas tíquetes com datas marcadas, entrega o localizador na hora e oferece pagamento em até 10x.

Uma vez em Miami ou Orlando, tudo que você precisa fazer é alugar um carro e seguir para Sarasota. Este comparador online pode te ajudar na tarefa, uma vez que também seleciona os carros com melhores preços das locadoras disponíveis na região.

Seguro viagem EUA

Ao viajar para a Flórida, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde nos EUA costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem EUA

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

9 atrações em Sarasota

Paulo Basso Jr. Praia em Siesta Key, Sarasota

O Sarasota County (Condado de Sarasota), que abrange cidades e vilarejos vizinhos a Sarasota, como Venice, reúne cerca de 20 praias. Todas elas são banhadas pelas mesmas águas azuis do Golfo do México que, alguns quilômetros adiante, fazem a fama de Cancún, no México.

Isso significa um mar morno e manso na maior parte do ano, o que favorece, sobretudo, quem viaja em família. Pois é, pensar em uma esticada de Orlando para passar alguns dias em Sarasota é uma grande ideia.

Confira os detalhes das praias mais desejadas da região. Elas estão distribuídas em áreas que podem ser percorridas em cerca de uma hora (embora você deva reservar muito mais tempo para aproveitar cada uma delas).

Depois, veja o que fazer em Sarasota além das praias. Tem atrações para todos os gostos, pode apostar.

1 – Siesta Key

Paulo Basso Jr. Siesta Key Beach

Siesta Key é a ilha mais famosa de Sarasota. Ao norte está a área mais popular, com diversos restaurantes, hotéis, pousadas e lojinhas. O clima é de surfe, com muitos jovens na rua e vida noturna agitada. A infraestrutura é completa, com supermercado, estacionamentos próximos às faixas de areia e tudo mais que o viajante precisar.

Vale ressaltar aqui que a grande maioria das praias americanas não têm quiosques ou serviço disponível para quem não se hospeda nos resorts pé na areia. Por isso, os nativos costumam ir bem preparados para curtir o dia à beira-mar, com cadeiras, guarda-sol, barracas, comida e bebida.

E, no final do dia, ufa, quase todo mundo deixa tudo bem limpinho, num ótimo exemplo para quem chega de foram.

Na maioria das praias de Sarasota é permitido tomar bebidas alcoólicas, desde que não seja em garrafa ou copo de vidro e que os rótulos estejam escondidos. Isso é uma raridade nos Estados Unidos, o que explica parte do sucesso local.

Antes de abrir aquela cervejinha, porém, confira as regras de cada trecho de faixa de areia, uma vez que pode haver restrições completas ou mesmo de horários em alguns locais.

Em Siesta Key, há três praias: Siesta Key Beach, Crescent Beach e Turtle Beach. Todas merecem a visita.

Siesta Key Beach

Paulo Basso Jr. Siesta Key Beach

Eleita em 2020 como a praia mais bonita dos Estados Unidos pelos leitores do site TripAdvisor (e olha que a concorrência inclui o Havaí), Siesta Key Beach é a faixa de areia mais popular de Sarasota.

Localizada ao norte de Siesta Key, tem uma longa área de areias brancas e finas banhadas por águas limpas (embora, em algumas épocas do ano, tomadas por algas), cujo tom varia do azul para o verde.

No meio da praia desponta um daqueles típicos postos de salva-vidas americanos, mas não há estrutura de aluguel de cadeira ou guarda-sol. Apenas os resorts pé na areia, no trecho mais ao sul, oferecem o serviço.

Diversas pousadas locais, no entanto, contam com os acessórios nas acomodações, e basta levá-los contigo na hora de relaxar à beira-mar.

Por ser a mais bonita. Siesta Key Beach é, também, a praia mais cheia de Sarasota. Mesmo assim, há sempre espaço na areia, inclusive para quem deseja manter certo isolamento social. É um lugar bom para crianças pequenas, uma vez que o mar não é tão mexido.

Assim como ocorre com todas as praias locais, o fim do dia costuma ser bastante movimentado no pedaço, uma vez que os turistas se enfileiram na orla para assistir ao sol se pôr no mar. O espetáculo deixa o ambiente todo dourado e o céu avermelhado, num efeito lindíssimo típico da costa oeste da Flórida.

Crescent Beach

Paulo Basso Jr. Crescent Beach

Crescent Beach nada mais é do que a continuação de Siesta Key Beach. Trata-se de uma curva em direção ao mar no lado sul (esquerdo) da faixa de areia. Ali, há muitos resorts e fácil acesso a lojas e restaurantes, uma vez que o trecho litorâneo fica bem em frente à ponte principal que dá acesso à Siesta Key desde o centro de Sarasota.

O local é tão ou mais movimentado que Siesta Key e concentra as mesmas características: areias brancas e finas e mar agradável. Suas condições geográficas oferecem um ângulo perfeito para acompanhar o pôr do sol.

Turtle Beach

Paulo Basso Jr. Turtle Beach

Praia mais isolada de Siesta Key, Turtle Beach fica ao sul, um pouco mais afastada do agito comercial da ilha. Por isso, é mais confortável chegar lá e estacionar o carro nas vagas públicas que se descortinam próximas aos acessos públicos.

A faixa de areia é um pouco mais escura, mas tão fina quanto às das vizinhas ao norte. Há um pouco mais de tombo no acesso ao mar, e a região não conta com serviço de salva-vidas ou estrutura de praia.

Por ser mais tranquila, Turtle Beach é frequentada por famílias e idosos. Muita gente vai até lá para procurar dentes de tubarões pré-históricos, uma característica dessa região da Flórida. Os fósseis, escuros, ficam enterrados, o que obriga aos turistas e “caçadores profissionais” usarem detectores para encontrá-los, numa cena que lembra o trabalho de ufologistas.

Turtle Beach fica espremida entre uma avenida com hotéis e alguns restaurantes, um braço de mar onde é possível praticar canoagem, uma área verde e, finalmente, o mar. Há um camping próximo à trilha que dá acesso à praia.

2 – Lido Key

Paulo Basso Jr. Lido Key Beach

Ao norte de Siesta Key está a espetacular Lido Key, outra área disputada de Sarasota. O acesso desde o centro da cidade se dá por uma ponte que oferece uma bela vista do lado interno da ilha, onde há sempre muitos barcos e iates dos milionários que moram ou frequentam a região.

Ali já se percebe que Lido Key é mais exclusiva que a vizinha famosa. Mansões se aglomeram em direção a St. Armandis, um centro comercial cheio de charme, com ótimos restaurantes, bares e lojas, muitas delas de grife. Avenidas largas conectam as áreas locais em meio a muitas áreas verdes, num visual que lembra o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

A praia mais badalada da região é Lido Key Beach, que conta com areias finas e brancas como talco e banhadas pelo mar azul – um pouco agitado e, em alguns pontos, bom para surfe. Dela é possível ver algumas edificações que se desprendem pelo litoral e alcançam Siesta Key. A grande vantagem é que há serviço de praia, com a possibilidade de alugar guarda-sol e cadeiras de praia por um dia inteiro.

Curiosamente, a turma que oferece os acessórios usa uma furadeira para abrir um buraco na areia e fixar o guarda-sol. Ela não é tão dura assim, mas, dizem eles, o processo é mais seguro, uma vez que venta bastante na região.

Lido Key concentra ainda um dos trechos em que mais se destacam hotéis luxuosos em Sarasota, mas existem também redes populares com opções bem próximas à praia. Há restrições de horários para bebidas alcoólicas na faixa de areia.

3 – Venice

Paulo Basso Jr. Venice, na Flórida

A Venice da Flórida não é tão badalada quanto a que fica próxima a Los Angeles ou a da Itália (Veneza), mas vale a visita.

Situada cerca de 30 minutos ao sul de Sarasota Downtown, a região oferece uma chegada triunfal, com uma avenida tomada por árvores altas e muito verde, com praças, lojas e restaurantes charmosos de ambos os lados. É aquele típico lugar que você chega e pensa: quero morar aqui.

Dentes de tubarão

Paulo Basso Jr. “Caçador” de dentes de tubarão em Venice Beach

A praia, mais adiante, tem areia escura e muita gente a procura de fósseis. Não à toa, Venice é conhecida como a “Capital Mundial dos Dentes de Tubarão”. Há até passeios com instrutores para quem deseja brincar de caçador por um dia.

A maioria das pessoas, porém, passa o dia curtindo a faixa de areia, que é tomada por conchas, e o mar, limpo e morno. Bebidas alcoólicas são proibidas por lá, o que ajuda a praia a se manter livre de aglomerações. Vale a pena passar um dia todo por lá, desfrutando da orla e também do centrinho comercial.

4 – Nokomis Beach

Paulo Basso Jr. Nokomis Beach

Ao norte de Venice, já na direção de Sarasota Downtown, há mais uma praia que vale a visita. Trata-se de Nokomis Beach, que tem mar calmo e cristalino, uma faixa de areia escura, porém agradável, ótima estrutura para parar o carro e alguns bons restaurantes nos arredores.

É muito frequentada por famílias e permite o consumo de bebidas alcoólicas. Ali também há um simpático posto de salva-vidas que empresta um clima de “Baywatch: S.O.S. Malibu” à região. Está aí um ponto que rende lindas fotos para o Instagram.

5 – John and Mable Ringling Museum of Art

Paulo Basso Jr. John and Mable Ringling Museum of Art

Sarasota é famosa pelas praias e pela vida noturna de Siesta Key e Lido Key, mas oferece diversas outras atrações para entreter o viajante. Há muitas áreas verdes no pedaço, com direito a jardim botânico e parques onde é possível praticar canoagem e outros esportes náuticos.

Com ares cosmopolitas, a região de Rosemary District, em Downtown, reúne boas opções de lojas. De lá, é fácil se deslocar rumo às principais opções culturais da cidade, que incluem museus de automóveis clássicos, para crianças e o ótimo John and Mable Ringling Museum of Art.

John Ringlig foi um milionário local que deixou sua mansão de inverno em testamento para o Governo do Estado da Flórida – que, por sua vez, a transformou em um museu. Os visitantes podem andar por áreas da propriedade ao céu aberto, que incluem lindos jardins, com destaque para um roseiral, árvores enormes com raízes expostas e algumas fontes.

O museu de artes, propriamente dito, conta com 31 galerias, algumas delas com exposições itinerantes. O local abriga ainda teatro, café, restaurante e playground para as crianças.

6 – Tours temáticos

A Discover Sarasota Tours organiza diversos tours em Sarasota. Há passeios de bonde (inclusive gastronômicos) por Downtown, uma incursão na comunidade Amish que vive na região e até um trajeto pelos lugares mal-assombrados da cidade.

7 – Passeios de barco

DepositPhotos De barco é possível se inserir nas lindas paisagens de Sarasota

Empresas como a LeBarge Tropical Cruises levam os viajantes a explorar o mar que banha Sarasota. Há saídas para ver golfinhos e peixes-boi, além de um popular trajeto ao pôr do sol no Golfo do México.

8 – Marie Selby Botanical Gardens

O Jardim Botânico de Sarasota, chamado oficialmente de Marie Selby Botanical Gardens, é um refúgio verde para quem deseja se isolar por algum tempo e entrar em contato com a natureza. Existem muitas espécies catalogadas da Flórida e de outras regiões de todo o mundo.

9 – Sarasota Classic Car Museum

Os fãs de carros podem reservar algumas horas para visitar o Sarasota Classic Car Museum, um museu de automóveis clássicos. São diversos modelos que contam um pouco mais sobre os 120 anos da indústria automotiva.

Onde comer em Sarasota

Paulo Basso Jr. Flavio’s Brick Oven Pizza & Bar Siesta Key

Separei alguns restaurantes que eu tive a oportunidade de conhecer ou me indicaram, mas não deu tempo de ir. Veja dicas de onde comer em Sarasota:

Localizada no centro commercial de Siesta Key Beach, esta pizzeria tem ambientes internos e ao ar livre. As massas são benfeitas e generosas, com destaque para as de pepperoni e quatro queijos. Há a possibilidade de pedir delivery.

Próximo à ponte que liga Siesta Key à região central Sarasota, na área de Crescent Beach, esta casa ocupa um espaço enorme. Conta com bar para quem deseja tomar algum aperitivo e provar as ostras do Golfo do México. Ali também há vários pratos de especialidades locais, como a garoupa e frutos do mar.

Para quem fica na região de Turtle Beach, este restaurante é uma boa pedida, sobretudo para o jantar. Os pratos são simples, mas bem servidos, com destaque para os peixes e frutos do mar. Todos acompanha salada.

Situado na região central de Siesta Key, entre Crescent Beach e Turtle Beach, este é um dos locais preferidos na ilha para o café da manhã. Serve grande variedade de ovos com bacon, linguiças e outros ingredientes típicos do desjejum americano.

Boa opção para quem se hospeda ou passeia em Venice Beach, esta casa tem estilo europeu e é marcada pela decoração contemporânea. Oferece crepes, croissants e sanduíches de inspiração francesa.

Uma vez em Nokomis Beach, passe por aqui para curtir um clima de Caribe em um ambiente arejado, que dá vista para o rio. O menu é farto em frutos do mar, mas o restaurante também serve pizzas e hambúrgueres.

Amplo e elegante, este é um dos melhores endereços gastronômicos de St. Armands, em Lido Beach. O local conta com um pátio enorme e tem um cardápio apurado, que inclui desde lanches até peixes e carnes.

Onde ficar em Sarasota

Sarasota conta com hotéis com os mais variados perfis, o que é ótimo. De resorts luxuosos a pousadinhas simpáticas, a região é bem democrática e oferece boas opções para quem viaja em família, casal ou grupo de amigos.

Minha dica é ficar em Siesta Key ou Lido Beach. Essas são as praias mais centrais e onde você passará a maior parte do tempo. Afinal, a ideia é curtir praia para valer, não é mesmo?

Confira algumas opções de hotéis em Sarasota.

Paulo Basso Jr. Siesta Key Beach Resort & Suites, Tiki & Pool

A grande vantagem desta pousada é o acesso rápido à praia, que se dá a partir de uma curta caminhada. Do estacionamento gratuito, chega-se diretamente aos quartos, no primeiro o segundo andar. Assim, sequer é preciso passar pela recepção, que fica em um prédio do outro lado da rua, destacado por uma enorme tenda de estilo polinésio.

Os quartos são limpos e confortáveis, com cama de casal, banheiro, mesa de escritório, cafeteira, frigobar e micro-ondas. Há acesso gratuito à internet, embora não seja muito rápido. Cadeiras de praias ficam à disposição dos hóspedes, bem como bicicletas. Não inclui café da manhã.

A piscina aquecida é ampla e cercada por árvores. É um ótimo lugar para curtir o fim de tarde em Sarasota.

Veja avaliações e preços

—

Reprodução Holiday Inn Sarasota-Lido Beach

O prédio é daqueles de estilo trambolhão, mas com a vantagem de ficar bem próximo à praia de Lido Key, numa área privilegiada de Sarasota. Basta atravessar a avenida para chegar à faixa de areia. Oferece ótimo custo-benefício.

Veja avaliações e preços

—

Reprodução The Ritz-Carlton, Sarasota

Para quem busca luxo, este é o hotel preferido das celebridades em Sarasota. O cinco estrelas ocupa um prédio alto, que oferece lindas vistas da região. Está em Downtown, bem próximo à ponte que dá acesso a Lido Key.

Veja avaliações e preços

—

Paulo Basso Jr. Siesta Key Bungalows

Localizada ao sul de Siesta Key, esta pousada de charme reúne acomodações com acesso direto, sem passar por lobbies. Todas elas são completas, com sala de estar, cozinha equipada, quarto e banheiros. O destaque é a limpeza, certificada por selos, e os serviços oferecidos, como aluguel gratuito de bicicleta e caiaques.

As residências são amplas e confortáveis. Contam com fogão, geladeira, ar-condicionado, TV e piso frio. Algumas carecem de pequenas atualizações nos banheiros e na cozinha, mas nada que chegue a incomodar. Se tiver opção, fique no bangalô Tortuga, que está ao lado da piscina aquecida e oferece um terraço com linda vista para o lado interno da ilha, onde dá para curtir o pôr do sol.

O hotel fica a cerca de cinco minutos de carro da praia mais próxima, Turtle Beach, e a cerca de 15 minutos de Siesta Key Beach. Não oferece café da manhã, mas tem estacionamento gratuito e bom acesso à internet.

Veja avaliações e preços

—

O que você precisa saber antes de ir a Sarasota, na Flórida

Quando planejo minhas viagens para lugares como Sarasota, na Flórida, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e costumo usar os chips da America Chip, que têm ótimo atendimento e nunca me deixam na mão. Eles, inclusive, têm planos de eSim.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

—

LEIA TAMBÉM:

Disney World

Universal Orlando

Orlando

Arredores de Miami e Orlando