O que fazer em Tampa, na Flórida – 10 atrações imperdíveis

Há muito o que fazer em Tampa, na Flórida, cidade que é vizinha de Orlando e é famosa por abrigar o parque Busch Gardens, embora conte com muitas outras atrações imperdíveis.

Eu estive lá algumas vezes e fiquei impressionado com o quanto a cidade evoluiu e passou a valorizar pontos turísticos e oferecer experiências para pessoas de todas as idades. Não à toa, os brasileiros estão visitando cada vez mais a região e as praias vizinhas, como St. Petersburg e Clearwater.

O que fazer em Tampa, na Flórida

Paulo Basso Jr. Hyde Park Village, um dos bairros sofisticados de Tampa

Moderninha é uma ótima palavra para descrever Tampa. Depois de enfrentar certa decadência há algumas décadas, o centro da cidade (Downtown) e alguns bairros que se espalham em torno do Rio Hillsborough em direção à Tampa Bay emergiram de cara nova após as autoridades locais fazerem um grande trabalho de reurbanização.

Hoje, a sensação ao caminhar pela região é a de estar em uma charmosa cidade europeia, cuja vida gira em torno do rio. Em meio a esse clima, há pelo menos oito atrações em Tampa que não podem ficar de fora do roteiro, incluindo experiências para adultos e crianças, parques, atividades esportivas e muito mais. São elas:

Pirate Water Taxi Armature Works Heights Public Market Stand up paddle Tirolesa em Tampa Sparkman Wharf Florida Aquarium Hyde Park Village Busch Gardens Adventure Island Water Park

Neste artigo, você confere o que fazer em Tampa e todas as dicas para montar seu roteiro divididas nos seguintes tópicos:

10 atrações em Tampa

Como economizar nos ingressos

Onde fica Tampa

Como chegar a Tampa

Transporte em Tampa

Quando ir a Tampa

Seguro viagem EUA

Dicas de Tampa

Onde comer em Tampa

Onde ficar em Tampa

Dicas de viagem para os EUA

Bora começar?

10 atrações em Tampa

Uma vez em Tampa, você se depara com pontos turísticos e diversas atrações. Confira o que não pode ficar de fora do roteiro. Se preferir ir além, há mais dicas de experiências na cidade neste link.

1 – Pirate Water Taxi

Paulo Basso Jr. Pirate Water Taxi

A partir de Downtown Tampa, quem quiser pode até usar barcos para se deslocar no esquema hop on hop off (no qual você paga pela diária e pode usar o meio de transporte quantas vezes quiser ao longo do dia), embarcando e saltando em diferentes pontos.

O Pirate Water Taxi, por exemplo, custa US$ 26 (crianças pagam US$ 16) e leva a destinos como o Armature Works, recheado de atrações.

Endereço : 333 S Franklin St, Tampa

: 333 S Franklin St, Tampa Horários: diariamente, das 11h30 às 21h30

2 – Armature Works

Paulo Basso Jr. Armature Works, uma das atrações de Tampa

O Armature Works sintetiza bem a “nova” Tampa. Até meados da década passada, o local abrigava apenas alguns armazéns que já funcionaram com garagem de bondes e empresas elétricas.

Reformado, tornou-se ponto de encontro de jovens e turistas, que vão até lá, principalmente, para curtir eventos (aos sábados há exposições de carros pela manhã) e provar as delícias servidas no Heights Public Market.

Endereço : 1910 N Ola Ave, Tampa

Horários: de segunda a quinta, das 7h30 às 22h, de sexta, das 7h30 à meia-noite, e de sábado, das 8h à meia-noite, e de domingo, das 9h à meia-noite

3 – Heights Public Market

Paulo Basso Jr. Heights Public Market, no Armature Works

Erguido em um grande prédio de tijolo à vista e com pé-direito alto, o mercado me conquistou logo de cara. Do lado de fora, restaurantes espalham mesinhas ao ar livre diante de um gramadão onde, aos fins de tarde, a galera se esparrama para assistir ao pôr do sol projetado sobre o Rio Hillsborough.

Dentro da estrutura, sobram ofertas gastronômicas. Não resisti a provar apenas uma e arrisquei as empanadas do Empamamas (excelentes) e um bowl de atum no Zukku Sushi (ótimo).

Há ainda boxes que oferecem muitas outras especialidades, desde sanduíches cubanos até pratos alemães. O Heights Public Market também abriga restaurantes convencionais, para quem deseja comer em mesas internas, como o M.Bird, de estilo francês, sem contar cafés, cervejarias e sorveterias.

Se estiver planejando o que fazer em Tampa no fim da tarde ou à noite, vale a pena ir até o Armature Works também para comer no Ulele, um restaurante enorme, que oferece mesas externas e internas, com ótima vista para o pôr do sol. O espaço concentra diversos bares, cozinha aberta, uma decoração primorosa e, acima de tudo, boa comida (veja mais abaixo, em “Onde comer em Tampa”).

Endereço : 1910 N Ola Ave, Tampa

Endereço : 1910 N Ola Ave, Tampa

Horários: de segunda a quinta, das 7h30 às 22h, de sexta, das 7h30 à meia-noite, e de sábado, das 8h à meia-noite, e de domingo, das 9h à meia-noite

4 – Stand up paddle

Paulo Basso Jr. Michael Conlee, da Urban Kai SUP

Já durante o dia, especialmente aos fins de semana, experimente dar um pulo na Urban Kai SUP, loja que fica entre o Heights Public Market e o Ulele, ao lado do ótimo barzinho Stones Throw (mais um lugar ótimo para ver o pôr do sol).

Descolada, a loja trabalha com artigos sustentáveis, como brinquedos biodegradáveis de praia e roupas que, ao serem adquiridas, garantem que árvores sejam plantadas pelos fabricantes (elas podem ser rastreadas pelos compradores por meio de GPS).

Mais do que isso, a Urban Kai SUP organiza passeios de stand up paddle no Rio Hillsborough e em outro trecho de Tampa, no qual dá para avistar peixes-boi. O tour de uma hora em Downtown custa a partir de US$ 35 (quem quiser também pode alugar caiaques por US$ 25) e é bem divertido.

Na loja, tive o prazer de bater um papo com o dono, o californiano Michael Conlee. Gente fina, ele é um apaixonado por sustentabilidade, cujo conceito é aplicado até mesmo nas pranchas que utiliza, uma vez que prioriza os fabricantes que adotam soluções que provocam menos impacto ao meio ambiente.

“É um privilégio estar no Armature Works. Erguemos a loja durante a revitalização da área e agora temos o prazer de oferecer experiências no rio, com uma linda vista para o pôr do sol. É uma grande opção para quem procura o que fazer em Tampa e gosta de contato com a natureza”, afirmou.

Endereço : 310 W 7th Ave #5404, Tampa

Endereço : 310 W 7th Ave #5404, Tampa

Horários: de segunda a quinta, das 10 às 20h30, e de sexta a domingo, das 9h às 21h

5 – Tirolesa em Tampa

Paulo Basso Jr. Tirolesa no Empower Adventures

Ainda na vibe de aventura e isolamento, resolvi explorar outra região da cidade no dia seguinte. Assim, fui parar na Empower Adventures, já no caminho que liga Tampa a St. Petersburg e Clearwater, destinos que concentram algumas das praias mais bonitas dos EUA. O esquema por lá, no entanto, seria desfrutar de lagos e áreas verdes, mas de um jeito diferente: pelo alto.

O lance é que o Empower Adventures abriga uma das tirolesas mais divertidas da Flórida. É mais uma bela opção na hora de decidir o que fazer em Tampa. Em um circuito de 2h30min, passei por seis estações, “voando” para cima e para baixo e curtindo algumas atrações de arvorismo, com direito a cordas suspensas e pontes.

A aventura, que inclui a presença de guias simpáticos e um baita esquema de segurança, custa a partir de US$ 79. Por US$ 5 a mais é possível fazer a experiência durante o pôr do sol, o que deve valer a pena. As vistas, que alcançam até mesmo o litoral, são de encher os olhos.

Endereço : 423 Lafayette Blvd, Oldsmar

Horários: diariamente, das 9h às 17h

6 – Sparkman Wharf

Paulo Basso Jr. Sparkman Wharf

Para relaxar em Tampa no fim de tarde, dei um pulo no Sparkman Wharf, mais um lugar que retrata a nova cena moderninha da cidade. Situado ao lado do The Florida Aquarium, o espaço concentra diversos restaurantes e bares, que funcionam em contêineres coloridos.

Além disso, tem um gramadão onde rolam eventos, jardins para tomar cerveja e ofertas gastronômicas de renome. Entre elas, destaca-se a mexicana Jotoro Kitchen & Tequila Bar, que serve ótimos tacos e margaritas e pertence a Joe Isidori, chef estrelado que já despontou no Guia Michelin.

Endereço : 15 Channelside Dr, Tampa

Horários: de domingo a quinta, das 11h às 21h, e de sexta e sábado, das 11 às 21h

7 – Florida Aquarium

Paulo Basso Jr. Florida Aquarium

Aquário não é minha praia, admito, mas muita gente que viaja com crianças gosta, No Florida Aquarium, é possível ver mais de 20 mil animais.

O local é dividido em várias áreas temáticas, incluindo um espaço com animais terrestres típicos de Madagascar. Ali, os visitantes avistam diversas espécies, como lêmures.

Endereço: 701 Channelside Dr

701 Channelside Dr Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 17h

8 – Hyde Park Village

Paulo Basso Jr. Hyde Park Village

Outro destino de Tampa que vale uma visita até mais demorada é Hyde Park Village. Trata-se de um bairro luxuoso, com praças com chafarizes e uma série de lojas de grife. Ao caminhar por lá, dá para explorar galerias, tomar café em endereços estilosos, como o Goody Goody Burgers, fazer compras e até “sacar” cupcakes em caixas eletrônicos, como o que fica em frente à loja da Sprinkles.

Hyde Park Village é um daqueles lugares que dá vontade de morar. Seguro, arborizado e com ótimo astral, reflete bem a nova atmosfera de Tampa. Vale para ir no fim da tarde ou mesmo numa manhã de domingo, para tomar café e depois bater perna pela região.

9 – Busch Gardens

Paulo Basso Jr. SheiKra, no Busch Gardens

Ele não podia faltar. O Busch Gardens, para mim, é um dos parques mais divertidos da Flórida. Primeiro porque eu adoro montanhas-russas, e lá estão algumas das melhores do mundo, como a Iron Gwazi, a Tigris, a Cheetah Hunt e a SheiKra.

Segundo porque é um parque lindo, verde e florido, repleto de áreas para quem viaja em casal ou famílias com crianças pequenas. O espaço infantil com tema da Vila Sésamo , por exemplo, é um barato.

Como o centro de lazer é grande, vale a pena reservar um dia inteiro para aproveitar tudo que o Busch Gardens oferece. Há muitos restaurantes por lá, entre os quais indico o Serengeti Overlook, que serve pratos típicos americanos e é bem confortável. Fica em frente à entrada da Cheetah Hunt.

Endereço: 10165 McKinley Dr

10165 McKinley Dr Horários de funcionamento: consultar programação atualizada no site oficial

10 – Adventure Island Water Park

Divulgação Adventure Island Water Park

Vizinho do Busch Gardens, o parque aquático Adventure Island Water Park é perfeito para curtir dias de calor intenso. O complexo faz muito sucesso principalmente entra as famílias que viajam com crianças.

As atrações incluem desde brinquedões molhados até piscina com ondas e praia artificial com areia branquinha.

Endereço: 10001 McKinley Dr

10001 McKinley Dr Horário de funcionamento: consultar programação atualizada no site oficial.

Como economizar nos ingressos

Aqui vai uma dica e tanto. Quem quiser economizar nos ingressos na hora de montar um roteiro em Tampa, principalmente se estiver com crianças e for ao Busch Gardens, pode adquirir um um Tampa CityPASS. Trata-se de um passe dá direito à entradas com descontos em cinco atrações da cidade e dos arredores, incluindo tours em St. Petersburg e Clearwater.

Veja o que faz parte do pacote oferecido pelo Tampa CityPASS:

Busch Gardens Tampa Bay

The Florida Aquarium

ZooTampa at Lowry Park

Clearwater Marine Aquarium

The Tropics Boat Tours Dolphin or Sunset Cruise ou Museum of Science & Industry

O pulo do gato é que o Tampa CityPASS custa US$ 139 para adultos e US$ 124 para crianças de 3 a 9 anos. E só o ingresso do Busch Gardens individual, caso comprado no site oficial do parque, sai a partir de US$ 89,99, valor que pode aumentar de acordo com o dia da visita.

Ou seja, o passe com cinco atrações é uma grande dica para economizar nos ingressos dos principais pontos turísticos de Tampa.

Onde fica Tampa

Tampa é a principal cidade de Tampa Bay, baía da Flórida que se distribui ao longo da costa do Golfo do México (a mesma que banha Cancún, já do outro lado da baía). A cidade fica na costa oeste do estado, próxima a Orlando e algumas das praias mais badaladas dos EUA, como as de Sarasota e St Petersbturg e Clearwater.

Como chegar a Tampa

Tampa tem um aeroporto internacional, mas a maioria dos brasileiros que vai até lá chega de Orlando, que fica a 135 km de distância – cerca de 1h30min de carro.

Para alugar um carro na região, minha dica é usar este comparador online. Assim, você vê o preço de diversas locadoras ao mesmo tempo e descobre qual está mais barata.

Transporte em Tampa

Você também precisará de carro para explorar os principais pontos turísticos de Tampa. Também dá para usar motorista de aplicativo, mas fica mais difícil se deslocar pela região – e até mesmo visitar as lindas praias nos arredores.

Uma dica: viaje sempre com sua CNH física para os EUA, pois do contrário você não poderá efetuar o aluguel do carro. O documento com data de vencimento válida é aceito normalmente durante o período em que você estiver fazendo turismo no país. Ah, e apenas maiores de 21 anos podem alugar carro nos EUA.

Quando ir a Tampa

Paulo Basso Jr. A temperatura em Tampa fica boa no outono e na primavera

Ao contrário do que muita gente imagina, a alta temporada na Flórida ocorre no inverno do Hemisfério Norte (de dezembro a março), quando muita gente vai para lá justamente para fugir do frio. Dezembro é época de festas, e um bocado de americanos se desloca para passar o Natal e o Réveillon em Tampa.

De junho a setembro, verão na região, também há muita gente por lá, uma vez que o bom tempo coincide com as férias escolares e a galera só quer saber de praia e parque de diversão. Já em março costuma rolar o spring break, uma semana de folga nas escolas americanas que aquece bastante o turismo local.

O restante do ano serve para quem busca preços mais em conta e não quer saber de lotação. Por isso, os melhores períodos para visitar Tampa são entre setembro e novembro, quando a temperatura é mais amena; em fevereiro, quando o número de visitantes diminui por causa do frio (mas nada que chegue a assustar brasileiros); e em abril e maio, com boas ofertas e ótimo clima.

Seguro viagem EUA

Ao ir para Tampa ou qualquer outro destino dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Dicas de Tampa

Paulo Basso Jr. Jardim no Busch Gardens, em Tampa

Como boa parte dos brasileiros que já foi a Orlando, eu conhecia a vizinha Tampa apenas pelas visitas ao Busch Gardens, parque temático dono de algumas das montanhas-russas mais radicais da Flórida e que costuma integrar os pacotes de viagem à região.

Para os fãs de futebol americano, a cidade também ganhou fama com a chegada de Tom Brady, um dos maiores jogadores da história do esporte, ao Tampa Bay Buccaneers, equipe que conquistou o Super Bowl em 2021 jogando em casa, no Raymond James Stadium.

Mas a melhor coisa que fiz foi montar um roteiro de três dias em Tampa. Só assim descobri que trazer o marido de Gisele Bündchen para perto foi apenas a cereja do bolo de uma revitalização de imagem completa pela qual a cidade passou nos últimos anos.

Hoje, quem vai até lá pode, sim, se divertir no Busch Gardens, mas em vez de fazer apenas um bate-volta desde Orlando, vale considerar passar algumas noites na região a fim de explorar seus restaurantes, lojas e opções de lazer, que não param de crescer. Definitivamente, há muito o que fazer em Tampa.

Onde comer em Tampa

Tampa me surpreendeu bastante no quesito gastronomia. Há ótimos restaurantes na cidade, entre os quais eu destaco:

Veja os destalhes de cada um deles:

Ulele

Paulo Basso Jr. A bela fachada do Ulele

O Ulele é aquele típico restaurante que marca uma viagem. Aberto em 2014 após uma reforma de US$ 5 milhões em uma antiga central de bombeamento de água, ocupa um espaço amplo, com diversos ambientes (inclusive a céu aberto, de onde se tem ótima vista do pôr do sol), muitos deles com grandes janelas e pé-direito alto.

O cardápio traz pratos inspirados na colonização espanhola e na comida típica dos nativos de Tampa. Há boas opções de frutos do mar, com destaque para os bolinhos de carne de crocodilo e as ostras de entrada, o risoto como prato principal e a excelente sobremesa Ugandan Vanilla Bean, um sorvete de baunilha com amêndoas e calda de uísque.

Endereço : 1810 N Highland Ave, Tampa

Horário: de domingo a quinta, das 11h às 22h, de sexta e sábado, das 11 às 23h

—

Jotoro Kitchen & Tequila Bar

Paulo Basso Jr. Jotoro, no Sparkman Whart

Localizado no Sparkman Wharf, o Jotoro é um restaurante mexicano com ótima decoração interna e mesas do lado de fora. Comandado pelo chef estrelado Joe Isidori, serve ótimos aperitivos, como o trio de molhos que inclui uma guacamole de cair o queixo.

O prato principal que mais sai é um apimentado taco de carne preparada com estilo vietnamita. Não deixe de provar as margaritas servidas na casa, que tem ótimo astral.

Endereço : 615 Channelside Dr Suite 114, Tampa

Horário: de domingo e segunda, das 11h às 22h, de terça a quinta, das 11 às 23h, e de sexta e sábado, das 11h à meia-noite

—

Casa Santo Stefano

Paulo Basso Jr. Tiramisù da Casa Santo Stefano

Os fãs de gastronomia italiana se dão bem por aqui. A Casa Santo Stefano traz uma decoração vintage que remete à Sicília. Grande, tem diversos ambientes, incluindo um bar e um rooftop, onde são servidos aperitivos.

Caso jante no salão principal, fica aqui algumas boas dicas do cardápio: de entrada, arancini e burrata. O rei entre os pratos principais é o linguini com lagosta, mas o espaguete de povo al nero também é uma delícia. Não saia de lá sem provar o tiramisù, um dos melhores que já provei fora da Itália.

Endereço : 1607 N 22nd St, Tampa

Horário: diariamente, das 11h às 22h

—

Oxford Exchange

Paulo Basso Jr. O Oxford Exchange é uma boa pedida para o café da manhã

Sabe aquelas lugares de cinema para tomar café da manhã? Sofisticado, com ampla iluminação natural, plantas, máquinas de café e livros à disposição? Esta casa tem tudo isso. É perfeita para um brunch ou um simples café. Vá com tempo, para curtir o ambiente e fazer umas comprinhas.

Endereço : 420 W Kennedy Blvd, Tampa

Horário: de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, de sábado e domingo, das 9h às 17h30

—

Goody Goody Burgers

Paulo Basso Jr. Goody Goody, um dos bons lugares onde comer em Tampa

A decoração, sem dúvida, é um dos pontos fortes deste misto de café e hamburgueria. O clima por lá é dos anos 1950, com um grande balcão metálico margeado por bancos altos, um salão com mesas e área externa.

Fui lá para provar o café da manhã, no qual comi um bom sanduíche de queijo e bacon. Mas fiquei com vontade de voltar para experimentar os sanduíches e, principalmente, a panqueca, que é enorme. O Goody Goody é uma ótima parada quando visitar Hyde Park Village, um dos bairros mais elegantes de Tampa.

Endereço : 1601 W Swann Ave, Tampa

Horário: diariamente, das 7h às 21h

—

Heights Public Market

Paulo Basso Jr. Há vários restaurantes no Heights Public Market

Este mercadão em Armature Works tem estilo e comida boa. Concentra diversos boxes que servem especialidades do mundo todo. Há restaurantes japoneses, mexicanos, americanos, franceses, italianos e até argentinos.

Alguns deles contam com ambientes internos, com mesas. Em outros, basta fazer o pedido e comer em uma das muitas mesas comunitárias espalhadas pelo ambiente. Caso passe por lá no meio da tarde, aproveite para tomar um café, um sorvete ou um drinque.

Endereço : 1910 N Ola Ave, Tampa

Horários: de segunda a quinta, das 7h30 às 22h, de sexta, das 7h30 à meia-noite, e de sábado, das 8h à meia-noite, e de domingo, das 9h à meia-noite

—

Bern’s Steak House

Situada em frente ao hotel Epicurean, esta é uma das churrascarias mais tradicionais de Tampa. O preparo da carne é típico do sul dos EUA. A sobremesa merece um capítulo à parte, já que é servida em uma ala especial do restaurante e há grande quantidade de opções.

Endereço : 1208 S Howard Ave, Tampa

Horários: de terça a quinta e de domingo, das 17h às 22h, e de sexta e sábado, das 17h às 23h

Onde ficar em Tampa

Tampa tem hotéis para públicos variados. Eu fiquei no Hyatt Place Tampa Downtown e achei o custo-benefício ótimo. Passei também duas noites no Epicurean Hotel, Autograph Collection, moderninho e cheio de estilo. Se puder investir um pouco mais, vá nele, não tem erro. Veja essas e outras opções:

Hyatt Place Tampa Downtown

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hyatt Place Hyatt House Tampa (@hphhtampa)

Este hotel tem tudo a ver com a revitalização de Tampa. Afinal, a Hyatt foi uma das grandes redes que apostaram no crescimento da cidade e ajudaram a mudar a atmosfera de Downtown.

O estabelecimento tem como destaque a localização. Dele, é fácil chegar a lojas, restaurantes e uma série de atrações próximas ao Rio Hillsborough. Além disso, o hotel serve café da manhã (nem sempre incluso na diária) até 11h, o mesmo horário do check out, o que é sempre bom para quem esticou um pouco a mais a noite anterior.

Uma das características da rede Hyatt é a preocupação com a limpeza. Já fiquei em vários hotéis deles espalhados pelos EUA e, na maioria das vezes, observei um grande cuidado nesse sentido. Com a pandemia do covid-19, por exemplo, todos os elevadores do Hyatt Place Tampa Downtown passaram a incluir dispensers de álcool gel. Além disso, uma série de outros protocolos de segurança foram implementados e levados a sério.

—

Epicurean Hotel, Autograph Collection

Paulo Basso Jr. Epicurean Hotel, em Tampa

Este hotel-butique fica em SoHo, bairro de Tampa repleto de bares e restaurantes, coladinho em Downtown. Abriga uma imensa coleção de artes e é tematizado em gastronomia. As mesas da recepção, por exemplo, são, na verdade, grandes adegas.

Caso tenha oportunidade, prove o brunch servido aos fins de semana no restaurante, que fica no térreo. Mas tem que ser após às 10h, já que antes desse horário não há opção sequer de café da manhã pago.

O Epicurean Hotel em quartos amplos e confortáveis. A área comum também chama atenção, com diversas salas bem decoradas para descanso e uma bela piscina. Além disso, o atendimento é ótimo, com muitos funcionários simpáticos e solícitos.

Mesmo quem não se hospeda por lá pode visitar o bar localizado no rooftop. Trata-se do EDGE Rooftop Cocktail Lounge, que serve bons drinques e oferece uma vista panorâmica da região.

—

Marriott Waterside Street

Próximo à marina, o Marriott Waterside Street permite que os viajantes explorem vários pontos bacanas da cidade à pé. O local tem bar, academia, dois restaurantes em um Starbucks.

—

Courtyard Downtown

Indicado para quem valoriza uma boa localização, o Courtyard Downtown tem atrativos como piscina, fitness center e acomodações confortáveis. O empreendimento oferece fácil acesso ao aquário e à Universidade de Tampa.

—

Hotel Haya

Baseado na região de Ybor City, o Hotel Haya é perfeito para quem quer um lugar tranquilo, mas próximo à agitação. Os hóspedes podem usar a academia e curtir o charmoso terraço.

—

DICAS DE VIAGEM PARA OS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos de tudo o que fazer em Tampa no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

