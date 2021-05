Ponte Preta oficializa a contratação de Richard, ex-atacante do Internacional

24/05/2021 | 11:55



O atacante Richard Alexandre é o mais novo reforço da Ponte Preta. O jogador de 21 anos realizará exames clínicos e físicos ainda nesta segunda-feira e assinará contrato na sequência. Ele ficará no clube de Campinas (SP), por empréstimo, até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Richard tem contrato com o Internacional até 2022. De 2019 a 2021, o atacante atuou no futebol português - onde defendeu o Belenenses e o Tondela -, tendo depois voltado ao Brasil para jogar pelo Botafogo-SP. Participou de oito jogos pelo clube de Ribeirão Preto (SP) no Campeonato Paulista.

Ainda sem técnico após a demissão de Fábio Moreno, a Ponte Preta já acertou com outros jogadores. São eles: o lateral-esquerdo Rafael Santos (ex-Inter de Limeira), o volante Lucas Cândido (ex-Vitória) e o atacante Josiel (ex-Cuiabá).

A estreia da Ponte Preta na Série B está marcada para este domingo contra o Brusque, às 11 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).