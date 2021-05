Pesquisa científica aponta os filmes que deixam as pessoas felizes

Bianca Bellucci

24/05/2021



Um estudo conduzido por Keyvan Sarkhosh, pesquisador do Instituto Max Planck, localizado na Alemanha, nasceu com o objetivo de descobrir quais filmes deixam as pessoas felizes e com sensação de bem-estar. O resultado foi publicado no periódico Projections, em abril deste ano.

Os pesquisadores entrevistaram 450 pessoas de diferentes idades na Áustria e Alemanha, além de algumas regiões da Bélgica e Suíça. De forma geral, os participantes apontaram como favoritos os filmes com pitadas de humor e drama que tenham um final feliz. Também é importante ter personagens fora do padrão em busca do amor. Isso sem contar uma trama com ares de contos de fadas.

Com base nessa fórmula, os filmes que deixam as pessoas felizes e que foram mais citados na pesquisa são: Uma Linda Mulher (1990), O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001), Simplesmente Amor (2003) e Intocáveis (2011).