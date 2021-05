Viúva de MC Kevin fala sobre a morte do cantor: - Perdi uma pessoa que eu amava, fui traída, não sei o motivo

24/05/2021 | 11:10



No último domingo, dia 23, a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, falou sobre a morte do cantor para o programa Domingo Espetacular. O funkeiro morreu no dia 16 de maio, após cair do quinto andar de um hotel. A advogada afirma que os depoimentos das pessoas envolvidas no caso - amigos de Kevin e uma mulher, Bianca Domingues -, são contraditórios:

- Eu quero a verdade. Só quem pode falar eram as pessoas que estavam lá com ele, e elas não falam a verdade. Os depoimentos são desconexos, há muitas contradições. Perdi uma pessoa que eu amava, fui traída, não sei o motivo.

Após a queda, Deolane conta que os amigos do cantor estavam tentando evitar que ela tivesse acesso ao corpo dele:

- Eles estavam me protegendo de ver a menina lá embaixo. Lá embaixo eu pedia a todo momento para ver ele.

Ela afirma que se encontrou com Bianca Domingues, a mulher que estava no quarto com MC Kevin:

- Eu só a vi no segundo dia do depoimento na delegacia. Eu dei um tapa na cara dela porque eu vi ela (sic) e o VK cochichando.

Bianca também deu uma entrevista para Roberto Cabrini e falou sobre o assunto:

- Eu iria subir com o Vitor [para o quarto do hotel] para entenderem que eu iria ficar com o Vitor, mas o combinado era ficar com o Kevin.

MC VK, ou Vitor, o amigo de MC Kevin que estava no quarto com o funkeiro e Bianca, deu a sua versão sobre o ocorrido. Ele negou que tivesse falado para o amigo que a noiva dele, Deolane, estivesse chegando perto do quarto:

- Eu falei: Chegou uma mensagem aqui para mim. Deolane perguntou de você. Eu falei: Só toma cuidado, qualquer coisa essa menina está comigo. O Kevin não ligou, continuou fazendo o que ele estava fazendo. (...) Não era a primeira vez que a gente tava fazendo isso.

Para o Fantástico, MC VK ainda disse que tudo aconteceu muito rápido e que, quando percebeu, o amigo já havia caído:

- Eu não vi o rosto do Kevin, eu não vi nada. Eu vi um vulto. Quando eu vi, eu já olhei pra baixo, olhei para o parapeito e foi um negócio rápido, rápido mesmo, desesperador.

MC VK fala que se arrepende do momento:

- Arrependimento de tudo ter acontecido, porque não entendi o porquê de tudo, tá ligado? Se eu soubesse o que aconteceria desde o princípio, não faria nada do que a gente fez. Nada.

Também para o Fantástico, Deolane Bezerra desabafou:

- Eu quero continuar o amando, quero que respeitem a memória dele. Não gosto de julgamentos, nunca julguei, e acho que julgar uma pessoa que não está aqui pra se defender não é válido.

O laudo da perícia aponta que a morte de Kevin foi causada por um acidente, e que o quarto onde tudo aconteceu estava totalmente bagunçado, como disse o diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Antenor Júnior, ao Fantástico:

- Nós temos que destacar que todos os depoimentos relatam um consumo excessivo de álcool e substâncias entorpecentes, drogas ilícitas. Profundamente assustado, preocupado em ser surpreendido durante uma infidelidade conjugal pela sua companheira, ele se apavorou e tentou passar para o andar inferior quando escorregou, caiu e, infelizmente, morreu.

No Instagram, Tatá Werneck opinou sobre o caso e a situação da viúva do cantor, Deolane:

Gente, essa mulher deve estar sofrendo tanto, tanto. Eu não a conheço, mas tentem imaginar perder seu amor e ainda passar por tantas descobertas. Ela não é dona da verdade. É uma mulher com suas crenças, sofrendo e dando entrevista. Obviamente não concordo com essa teoria machista de: homem trai. Ponto. Mas só acho que estão pegando muito pesado com alguém que está sofrendo.