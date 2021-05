PC Siqueira revela nas redes sociais que teve overdose e quase morreu

24/05/2021 | 11:10



PC Siqueira contou no último sábado, dia 22, em suas redes sociais que passou alguns meses sem ingerir qualquer tipo de álcool porque ele sofreu uma overdose recentemente.

O YouTuber apareceu segurando uma super caneca na publicação dizendo que agora consegue brindar com seus fãs e seguidores e ficou feliz por ter superado a overdose e não ter mesmo morrido.

Hoje estou bebendo esse chopp brindando com vocês inscritos e seguidores! Tanta coisa aconteceu, eu tive uma overdose, morri, ressuscitei, fiquei sem uma gota de álcool por MESES, pra me livrar do alcoolismo & abuso de substâncias, hoje, eu consigo beber isso para comemorar ter sobrevivido e ter uma segunda chance de viver, de forma não autodestrutiva como sempre vivi. Precisei morrer pra sacar que ainda tenho que viver. E aqui estamos. Obrigado a TODOS que acreditaram em mim e consomem meu trabalho. UM BRINDE, meus amigos. Hoje eu sei que vocês são meus amigos, sem sombra de dúvidas.