Final da Liga Latina de Mortal Kombat será transmitida ao vivo pela TV

24/05/2021 | 10:48



A Liga Latina de Mortal Kombat de 2021 está chegando na reta final. E, pela primeira vez, os fãs poderão conhecer o campeão do torneio pela TV. Isso porque no sábado, dia 5 de junho, o canal Space transmitirá ao vivo a última partida.

As primeiras horas da Liga Latina de Mortal Kombat vão acontecer exclusivamente nos canais de YouTube do Warner Play, Space e EI Games, a partir das 11h30. A grande final, por sua vez, estará na programação do Space na TV, a partir das 15h30.

O torneio será comandado por Arthur Ribas, apresentador do Warner Play, e Octavio Neto, do Space e TNT Sports. Isso sem contar a narração de Victor “Buiu” e os comentários de Alan “Speed”. O evento ainda tem apoio de Astro e PlayStation.

Os finalistas da Liga Latina de Mortal Kombat deste ano são: KilerXinok, Sangue Frio, KCD, Jovem Boy, Guiexepcional, BAKA, Gustavo Page e Konqueror. O vencedor da competição vai disputar a final mundial na Pro Kompetition, em 13 de junho.