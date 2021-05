Saiba como consultar a restituição do Imposto de Renda 2021

Bianca Bellucci

Do 33Giga



24/05/2021 | 10:18



A Receita Federal começa hoje (24) a divulgar quais contribuintes terão acesso ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2021. De forma geral, o pagamento segue uma ordem de preferência, com idosos, pessoas com deficiência e professores no topo da lista. Os brasileiros que enviaram a declaração em março, início do prazo de entrega, também têm prioridade. Segundo dados oficiais, este será o maior lote da história, distribuindo R$ 6 bilhões para 3.446 milhões de pessoas.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2021

Os nomes que estão no primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2021 começou a ser liberados a partir das 10h de hoje (24). É possível consultar a informação de duas formas:

Acessando o site da Receita Federal. Aqui, basta o contribuinte clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”; Conferindo a informação pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS.

Veja como informar conta bancária errada

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2021 será feito na próxima segunda-feira (31). O pagamento cairá direto na conta bancária informada pelo contribuinte ao fazer a declaração. Caso o crédito não seja realizado, por causa de uma conta desativada ou errada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

De acordo com informações da Agência Brasil, a pessoa pode reagendar o pagamento de forma simples pelo Portal BB. Também é possível ligar para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (número exclusivo para deficientes auditivos).

Não está no primeiro lote? Confira as próximas datas

A restituição do Imposto de Renda 2021 será feita em cinco lotes. A Receita Federal, no entanto, não informa previamente quem vai participar de cada grupo. Para descobrir quando você receberá o pagamento, é necessário consultar um dos métodos apontadas anteriormente nas seguintes datas:

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 30 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.