Do Diário do Grande ABC



24/05/2021 | 09:15



Um policial reagiu a um assalto neste domingo (23), por volta das 19h, na Rua Carina, bairro Jardim Hollywood, em São Bernardo. O agente estava passeando com seu cachorro quando foi abordado pelo suspeito, que estava em uma moto carregando mochila térmica. Ele morreu no local após o disparo. A polícia tenta identificar o homem, que estava sem documentos.

As armas do policial e do indivíduo foram apreendidas. O caso foi encaminhado para o 2º DP (Distrito Policial) da cidade.