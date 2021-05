Jonas Brothers encantam com grande apresentação no Billboard Music Awards

24/05/2021 | 09:11



Aconteceu na noite do último domingo, dia 23, mais uma edição do Billboard Music Awards e como você já viu, o The Weeknd acabou gerando a maior polêmica anteriormente ao simplesmente esnobar o Grammy Awards e diferentemente do segundo evento, o cantor tinha motivo de sobra para não esnobar o Billboard Music Awards.

Tudo porque, The Weeknd, recebeu 16 indicações para prêmios e foi a pessoa que mais faturou troféus durante a noite - ao todo foram dez. Uau!

Alicia Keys simplesmente deixou todo mundo com o coração quentinho logo de cara com a sua apresentação durante o Billboard Music Awards.

Drake marcou presença no evento e um detalhe, além de seu terno todinho claro, foi a marquinha feita em seu cabelo de um coração. Ai que fofo!

Uma das bandas mais esperadas por todos durante a noite da Billboard Music Awards era a presença dos Jonas Brothers. Que claro, deixaram todo mundo cantando muito e pulando horrores na plateia do evento.

P!NK também se apresentou durante o Billboard Music Awars, ficou pendurada por alguns cabos de aço durante a sua performance, fez a plateia ficar maluca e de quebra ainda levou um troféu para casa.

H.E.R foi uma das cantoras que simplesmente incendiou o palco com muita música boa. A plateia foi a loucura com a performance da artista.