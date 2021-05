Água Santa visita o Rio Claro em primeiro duelo das semifinais

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/05/2021 | 07:00



Depois de colecionar seu primeiro revés no Campeonato Paulista da Série A-2, mas ainda assim despachar a Portuguesa, o Água Santa volta a campo hoje, a partir das 15h, no Estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, para encarar o Rio Claro, no primeiro jogo das semifinais da competição. A intenção é esquecer o resultado negativo, enaltecer o comportamento guerreiro e encarar essas duas últimas partidas – que definem quem será promovido à Série A-1 – como se valessem o título.

Rebaixado da elite no ano passado, o Netuno passou por verdadeira reformulação desde então. Utilizou a Copa Paulista para observar jogadores e deixar o técnico Sérgio Guedes bastante confortável no ambiente do clube. O resultado foi uma campanha até aqui praticamente perfeita: nove vitórias, sete empates e apenas uma derrota, esta justamente no segundo duelo das quartas de final, contra a Portuguesa, por 2 a 1 – o triunfo por 2 a 0 na ida, entretanto, garantiu a vaga aos diademenses.

O técnico Sérgio Guedes tem o zagueiro João Paulo e o atacante Nando no departamento médico, mas isso não deverá interferir na escalação da equipe titular do Netuno. Do outro lado, o time do Interior – que despachou o Red Bull Brasil – não terá o lateral Acácio, o meia Gindre e o atacante Denilson, lesionados.