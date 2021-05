Com experiência de 2020 em mente, São Bernardo FC desafia o Oeste

Dérek Bittencourt

24/05/2021



O São Bernardo FC dá hoje o primeiro dos dois últimos passos rumo à elite do futebol estadual. A partir das 20h, no Estádio 1º de Maio, o Tigre recebe o Oeste, pela ida das semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. E apesar de ser uma decisão de 180 minutos, o Aurinegro sabe muito bem a importância deste primeiro ato. Afinal, em 2020, nesta mesma fase, uma derrota por 3 a 0 para o São Bento, em Sorocaba, fez com que os são-bernardenses carregassem desvantagem gigantesca para o segundo confronto, o qual até venceu por 2 a 0, mas não foi suficiente para ser promovido.

Se no ano passado o São Bernardo FC chegou às semifinais com o status de favorito, após liderar a primeira fase e despachar o Juventus nas quartas, desta vez terá pela frente justamente o bicho papão até aqui, já que o Oeste liderou o torneio quase todo e dos 17 jogos venceu 12, empatou quatro e só perdeu um. Sendo assim, todo cuidado é pouco para o Tigre. “Ainda não ganhamos nada e temos que manter os pés no chão para esses dois confrontos que serão muito difíceis. A comissão técnica vem nos passando muita tranquilidade e orientação e vamos muito focados para essas partidas”, ressaltou o lateral Eduardo Diniz.