A conta é do povo

Do Diário do Grande ABC



24/05/2021 | 07:00



Saber que a Câmara de São Bernardo é a terceira que mais gasta em São Paulo, segundo os dados levantados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), infelizmente não chega a ser uma surpresa. Em fevereiro este Diário mostrou a ocorrência de supersalários na casa de leis são-bernardense, inclusive com caso de uma advogada que, por ocupar cargo na mesa diretora, recebia valor maior que os vencimentos do prefeito, que deveria ser o limite.

O fato é que, durante a pandemia de Covid-19, o Legislativo comandado por Estevão Camolese gastou R$ 65,4 milhões, ficando atrás apenas de Campinas (R$ 111 milhões) e Guarulhos (R$ 101 milhões). Este montante foi desembolsado para a quitação de despesas líquidas com pessoal (servidores concursados, comissionados e agentes políticos) e com custeio, como contratos de manutenção dos prédios, fornecimento de materiais, aluguéis de imóveis ou de veículos, por exemplo. Outro fato é que os vereadores, 28 no total, recebem R$ 15.031,75 por mês o que resultou em R$ 5 milhões no ano, ou 7,7% do total.

São Caetano, que também em fevereiro foi destaque nas páginas deste periódico pelo pagamento de valores exorbitantes a funcionários, é mais uma que se destaca no ranking da gastança. Vem na sexta colocação, com R$ 53,5 milhões. E Santo André, com R$ 49,4 milhões, e em décimo lugar, também integra as primeiras colocações da lista feita pelo TCE.

O leitor certamente se lembrará que desde o início da pandemia tem sido tema corriqueiro deste Diário o questionamento aos parlamentares sobre redução de salário para auxílio aos que foram afetados pelo coronavírus. É provável que se recorde também das justificativas fracas dadas por eles para que não ocorram cortes em seus contracheques.

Agora, diante dos apontamentos de gastos, todos os legislativos foram procurados pela reportagem para se explicar. Apenas Santo André se manifestou. Os demais preferiram ficar em silêncio.