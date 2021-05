Mortes por Covid avançam na região

Aline Melo

24/05/2021



A média diária de mortes por Covid-19 subiu pela segunda semana seguida no Grande ABC. De acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras, foram registrados 281 óbitos entre os dias 16 e 22 de maio, média de 40 a cada 24 horas. Nos sete dias anteriores, os municípios reportaram 274 vítimas fatais, média de 39. Os números são superiores ao registrados entre 2 e 8 de maio, quando foram 36 perdas por dia. O aumento no total de mortes foi pressionado por mudança na metodologia de divulgação dos óbitos pela Prefeitura de Mauá, que desde a última quarta-feira passou a divulgar o total de mortes nas últimas 24 horas e os casos que foram confirmados no dia, mesmo que tivessem ocorrido antes.

Ainda assim, tem sido frequente falas de prefeitos e secretários de Saúde do Grande ABC preocupados com a chegada de uma terceira onda de contaminações pela Covid-19, como foi vivenciado em março e abril deste ano, os dois meses com maior número de óbitos desde o início da pandemia na região. A grande preocupação é com a variante indiana, que vem sendo acompanhada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) pelo seu alto grau de contaminação, muito superior a da cepa que surgiu em Manaus. Na quinta-feira, o Maranhão informou que seis pessoas que estavam em navio que atracou no Estado estavam contaminados com a variante e estão isolados.

Na quarta-feira, o Diário mostrou que três das sete cidades do Grande ABC registraram aumento no número de pessoas internadas desde o dia 8 de maio, quando o Estado diminuiu a restrição do comércio e permitiu a reabertura de praticamente todos os setores da economia. A alta fez a secretária municipal de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone, projetar uma terceira onda da doença, opinião compartilhada pelo chefe da pasta de Santo André, Marcio Chaves.

Na sexta-feira, foi a vez do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), anunciar que a retomada das aulas presenciais na rede municipal, programada para o dia 1º de junho, foi suspensa porque existe a expectativa da chegada de uma terceira onda de contaminações em breve. A expectativa é a de que a partir de amanhã a Prefeitura anuncie um novo cronograma. Volpi afirmou que todos os profissionais da educação, das redes municipal, estadual e privada, independentemente da idade, serão vacinados contra a Covid-19. Até o momento, apenas trabalhadores a partir dos 47 anos poderiam ser imunizados.

O objetivo é reduzir a transmissão do novo coronavírus. Durante a live em que fez os anúncios, Volpi fez um apelo para que os comerciantes e os moradores da cidade colaborem e sigam as medidas de segurança sanitária, como distanciamento físico, uso de máscaras e álcool em gel. “Não vamos resolver isso sozinhos. Precisamos da colaboração de todos. Não queremos fechar os comércios, queremos deixar tudo aberto, mas tem muita gente que não cumpre as medidas", afirmou.

Segundo o prefeito, o Hospital São Lucas está cheio e nos últimos 15 dias, a cada duas pessoas que fizeram o teste na cidade, uma estava contaminada.