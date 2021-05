Brasil se aproxima dos 450 mil mortos por Covid-19

Do Diário do Grande ABC



23/05/2021 | 21:30



Novas 860 mortes por Covid-19 foram registradas no País, ontem, segundo o Ministério da Saúde. A média móvel de óbitos estava em 1.910, mas subiu e voltou a se aproximar da marca de 2.000. Já a média móvel de casos, na mesma data, estava em 62.855, mas desde então cresceu até chegar a quase 65 mil casos. Ainda não dá para saber se isso é reflexo da flexibilização das medidas restritivas em muitos lugares ou por causa de recentes aglomerações pelo feriado do Dia do Trabalho ou pelo Dia das Mães.

Um dado que acende o alerta é que a taxa de ocupação dos leitos de UTI cresceu 7,5% desde o fim de abril na rede hospitalar privada do Estado de São Paulo. Pesquisa do SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios), realizada entre 11 e 17 de maio, mostrou que 85% dos hospitais já têm ocupação superior a 80%.

Ontem, o número de novas infecções foi de 37.072 casos. No total, o Brasil tem 449.068 mortos e 16.083.025 positivados, a segunda nação com mais registros de óbitos, atrás dos Estados Unidos. Segundo os números do governo, 14.422.209 estão recuperados. O Estado de São Paulo, soma 107.614 mortos e 3.188.105 casos confirmados.

NO GRANDE ABC

Ontem a região registrou mais 19 mortes causadas por consequência dos efeitos do coronavírus. As setes cidades já alcançaram a marca de 7.676 óbitos. O número total de confirmados com a doença subiu para 189.190 – foram 204 em 24h horas. No fim de semana, apenas Santo André, São Bernardo e São Caetano divulgam os números.

VACINADOS

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou a 41.961.572, o equivalente a 19,82% da população. Entre eles, 20.659.187 receberam a segunda dose, o que representa 9,76% da população. No Estado de São Paulo, foram aplicadas 15.788.356 de doses.

No Grande ABC, Santo André lidera com 289.848 doses aplicadas, na frente de São Bernardo, com 275.321 e de Mauá, com 115.458.