Após 'não' de Renato e Aguirre, Corinthians anuncia Sylvinho como novo treinador

23/05/2021 | 18:48



O Corinthians já tem novo treinador. E é um antigo conhecido da torcida. O clube anunciou neste domingo o ex-lateral-esquerdo Sylvinho para assumir o lugar de Vagner Mancini, demitido após ser eliminado pelo Palmeiras na semifinal do Paulistão, há uma semana.

O técnico foi o plano C da diretoria após Renato Gaúcho, o primeiro da lista, e o uruguaio Diego Aguirre, o segundo nome procurado, recusarem o convite. Sylvinho vai assinar contrato até dezembro de 2022.

Ex-auxiliar técnico da seleção brasileira e ex-treinador do Lyon, Sylvinho já tem voo marcado para o Brasil. Ele chegará a São Paulo acompanhado pelo auxiliar Doriva. Revelado nas categorias de base do próprio Corinthians, o técnico fez parte das conquistas da Copa do Brasil de 1995, do Brasileirão de 1998 e de três títulos paulistas (1995, 1997 e 199). Depois que saiu do clube, fez carreira no exterior em clubes como Barcelona e Arsenal.

Após pendurar as chuteiras, o ex-jogador chegou a voltar para o Corinthians, atuando como auxiliar técnico de Tite e Mano Menezes, entre 2014 e 2015, antes de exercer a mesma função na Inter de Milão, de 2015 a 2016, e na seleção brasileira, de 2016 a 2019. Depois disso, chegou a ser confirmado como técnico da seleção olímpica, mas aceitou um convite para treinar o Lyon, clube do qual foi demitido após 11 partidas.

O Corinthians já havia articulado o retorno de Sylvinho em 2016, quando o atual diretor de futebol Roberto de Andrade, um dos maiores entusiastas da contratação, era o presidente do clube. A negociação não avançou porque ele estava terminando um curso da Uefa e tinha contrato com a Inter de Milão.

Com a definição do novo técnico, os torcedores corintianos não devem esperar outras grandes novidades, uma vez que o plano do clube é não "fazer loucuras". A diretoria pretende valorizar a base e fazer apenas contratações pontuais.

O próximo compromisso do time paulista é o duelo contra o River Plate, do Paraguai, quarta-feira, às 21h30, pela Sul-Americana. A equipe já está eliminada da competição continental. No próximo domingo, faz sua estreia no Brasileirão contra o Atlético Goianiense, na Neo Química Arena.