Obituário - 24 de maio de 2021

24/05/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

José Rufino, 96. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Graziella Gazza Rovaris, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alcides Mamede, 85. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nadir Vieira Antonio, 82. Natural de Itaperuna (Rio de Janeiro). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Sinezio Caetano Ferrari, 81. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Evaristo Laurentino Vieira, 80. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Fiori Caetano Rodrigues, 80. Natural de Catiguá (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Martinez, 79. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Norma Rosa Marçal Gouveia, 78. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Jardim da Colina.

Célia de Souza Pereira, 76. Natural de Piraí (Rio de Janeiro). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rute Batista Borges, 75. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Ferreira dos Santos, 72. Natural de São Bento do Sapucaí (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

José Lino da Silva, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 20 no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosevaldo Guedes Santos, 69. Natual de Pacatuba (Sergipe). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel das Virgens de Novais, 66. Natural de Iguaí (Bahia). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Autônomo. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José da Silva de Carvalho, 60. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, Curuçá. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raul Pires de Oliveira, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Metalúrgico. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izanete Carbonari, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Pedagoga. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Quinô Alves dos Santos, 53. Natural de Cajueiro (Alagoas). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Márcio Facioli, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaqueline Fernandez Pires Santiago, 42. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Engenheira de produção. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Liciana Tiago Calixto Gomes, 34. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Operadora de caixa. Dia 20. Vale da Paz, em Diadema.

Miky Henrique Cardoso da Silva, 20. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Vendedor. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Laurinda Maria de Sousa 97. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Jorge Santiago, 89. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria Rodrigues da Silva, 85. Natural de Riacho dos Machados (Minas Gerais). Residia no Batistini, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Margarida Gonçalves da Silva, 84. Natural de Bonito de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Luiz Primão, 82. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Antonio Agostinho Neto, 79. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no Batistini, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Alzira Oliveira, 78. Natural de Abaíra (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria do Socorro da Silva, 78. Natural de Cajazeiras (Paraná). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

Moacir Antonio da Rosa, 77. Natural de Veranópolis (Rio Grande do Sul). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Grinaura Francisco Pessoa, 77. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

João Felisbino da Silva, 76. Natural de Abatiá (Paraná). Residia no Parque Esmeralda, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Valdomiro Alves de Piza, 71. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adalberto Scarabe, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Natalino Alves de Aquino, 67. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Vanderli Maria da Silva Barite, 66. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Antonio da Conceição, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Boa Vista, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

João Bezerra Lima, 64. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Elizabete Pimenta, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Zuleide de Souza Rocha, 63. Natural de Tapira (Paraná). Residia no Batistini, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Damião Conrado Pereira, 63. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida de Souza, 62. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Natalina Maria da Silva, 62. Natural de Sertaneja (Paraná). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Francisco Schilinge Filho, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

José Edson Rodrigues, 60. Natural de Taboão da Serra (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Horto da Paz.



SÃO CAETANO

Darcy Duran, 81. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.

Bruno Eduardo Pepe Jordão, 29. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Hanna Salim Abou Anni, 93. Natural do Líbano. Residia em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo, Capital.

Serafim da Silva Medeiros, 88. Natural de Itambacuri (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Eleonardo Alves de Souza, 77. Natural de Ipiaú (Bahia). REsidia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Conceição Emídia Machado, 76. Natural de Resende Costa (Minas Gerais). Residia no Jardim das Pitangueiras. Dia 21. Vale da Paz.

Maria do Carmo Martins de Sousa, 67. Natural de Tauá (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Antonio Carlos da Silva, 57. Natura de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada. Dia 20. Cemitério Municipal.

Adimisson Rodrigues da Rosa, 50. Natural de Paripiranga (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Moisés Maia da Silva, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 20, em Diadema. Vale da Paz.

José Carlos Batista de Aquino, 42. Natural de Quijingue (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).



M A U Á

Honério Scudeller, 84. Natural de Cerquilho (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 20, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Ferreira Viana, 77. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Hildebrando Marcondes, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.