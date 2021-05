1988: 75 milhões elegem prefeitos e vereadores em 4.307 cidades brasileiras

Ademir Medici



Na 35ª eleição municipal da história do Grande ABC – contagem iniciada no pleito de 1892 – a região reproduzia o que ocorreu em todo o País naquele feriado da República de 15 de novembro de 1988: era a primeira vez que todos os municípios brasileiros elegeriam seus prefeitos, não importava se fossem capitais ou áreas de segurança nacional – um avanço em relação ao tempo do regime militar.

Prefeitos e vereadores voltariam a ter mandatos de quatro anos: de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992.

Não seria aplicada a regra de eleição em dois turnos, prevista pela Constituição de 1988. Motivo: a Carta Magna ainda não havia sido promulgada.

A vitória do PT, PTB e PL na região

A derrota do PMDB

Um novo perfil político

Avanço democrático. Porém...

611 – Começamos com uma correção: o leitor João Inácio Nunes refere-se ao parágrafo 602 da edição anterior desta série, lembrando que os prefeitos eleitos em 1982 e empossados em 1983 governaram por seis anos. Assim, em 1986, os prefeitos cumpriam o quarto ano de mandato, e não dois como publicamos. Aos que arquivam a série, favor corrigir.

612 – Comentário do mesmo leitor: os prefeitos eleitos em 1976 tiveram seus mandatos prorrogados por mais dois anos, “para unificar as eleições”; os eleitos em 1982 ganharam dois anos de lambuja, “para desunificar as eleições”.

613 – Uma observação nossa: as regras dos mandatos dos prefeitos eleitos em 1976 – no caso do Grande ABC: Grillo, Tito, Raimundo, Michels, Dorival, Grecco e Aarão – foram modificadas durante o percurso governamental – a prorrogação de dois anos; já os eleitos em 1982 – Brandão, Aron, Braido, Gilson, Damo, Prisco e Willian – tomaram posse com as regras definidas: mandatos de seis anos.

614 – No Grande ABC de 1988, o pluripartidarismo virou quase um “bipartidarismo”, com a divisão dos prefeitos eleitos em duas grandes frentes: à esquerda, o PT; ao centro-direita, o PTB – sobrando uma prefeitura para o PL.

615 – O PT elegeu prefeitos em Santo André (Celso Daniel), em São Bernardo (Mauricio Soares) e Diadema (José Augusto); o PTB, em São Caetano (Luiz Tortorello), Ribeirão Pires (Luiz Carlos Grecco) e Rio Grande da Serra (Cido Franco); Mauá optou pelo PL (Amaury Fioravante).

616 – Também apresentaram candidatos, na região, partidos como o PDT, PTR, PMDB, PH, PSC, PSD, PSB, PPB e PSP. O grande derrotado foi o PMDB, na região e pelo país afora.

617 – Vencedor das eleições municipais de 1985 e das eleições gerais de 1986, em 1988 o PMDB sofreu com o desgaste do governo José Sarney. O grito “Fora, Sarney” era ouvido em toda parte, em especial ecoado pelos petistas.

618 – No Grande ABC, dos 100 vereadores que tentaram a reeleição, apenas 38 obtiveram êxito. Ramiro Meves, de São Bernardo, foi o mais votado, com 8.781 votos.

619 – Escreveu o Diário no dia das eleições de 1988, em Editorial: “PMDB, o maior partido brasileiro, corre o risco de sofrer uma das mais fragorosas derrotas eleitorais de sua existência” (Nasce hoje novo perfil político do País).

620 – Escreveu Joaquim Alessi, editor de Política do Diário: “Conquistado o avanço democrático com a manutenção do direito de voto, cabe ao eleitor, e mais do que nunca aos candidatos, contribuir para sua garantia. E o cidadão sabe disso, pois o resto é perfumaria” (Processo democrático está por um fio).

